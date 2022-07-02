من هُو غانم الحمادي ، الفنان الشعبي المعروف بين أقرانه بأخلاقه الحميدة وابتسامته الطيبة وإرادته، الذي نقل نبأ وفاته فِيْ ريعان شبابه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأفادت بعض الصحف الكويتية هذا الخبر ببالغ الحزن والأسى، فِيْما وقع الحزن والأسى على أقربائه وأصدقائه. وسأل آخرون عن معلومات هذا الفنان، لذا فهُو يتعامل مع المعلومات المتوفرة عن هذا المتوفى غير سبب وتفاصيل وفاته، وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

من هُو غانم الحمادي –

غانم الحمادي فنان شعبي وأحد أعضاء الفرقة الفنية الأصلية فِيْ الكويت، ولد الحمادي وترعرع فِيْ مدينة صباح الأحمد بالكويت، أحب الفن منذ الصغر كشخصية كان قريبًا من القلب، لذلك انتشر اسمه فِيْ الكويت بشكل عام للاحتفال بالأعراس والمناسبات الاجتماعية بغناء الأغاني الشعبية غانم الحمادي توفِيْ عصر الخميس 30 يونيو 2022 م.

سيرة غانم الحمادي

بعد وفاة غانم الحمادي بدأ التساؤل أكثر عن المعلومات المتعلقة به ونلخص بياناته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل غانم سالم فرحان غانم الحمادي.

الاسم المستعار غانم الحمادي.

مكان الميلاد حي صباح الأحمد / دولة الكويت.

تاريخ الميلاد مواليد 1986 م.

الإقامة يعيش فِيْ مدينة صباح الأحمد / دولة الكويت.

الجنسية يحمل جنسية دولة الكويت.

الدين والمعتقد على الدين الإسلامي.

الطائفة تنتمي إلى طائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

اللغات العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة الكويتية

الإنجاز الأكاديمي غير معروف.

المهنة فنان شعبي.

مجال العمل يعمل فِيْ فرقة “الفن الأصيل” للأغنية الشعبية.

كَمْ عمر غانم الحمادي

يبلغ الفنان غانم الحمادي حوالي 36 سنة من مواليد 1986 م. ولم تذكر المصادر المقربة من غانم الحمادي أي معلومات عن يوم أو شهر ولادته أو حتى عن سنوات عمله فِيْ المجال الفني لمعرفة المزيد عن عمره المهني، وكل ما يقوله المقربون منه فنان. الحمادي إنسان ذو شخصية كريمة وصدر عريض وابتسامة لا تفارق وجهه.

سبب وفاة غانم الحمادي

سبب وفاة الفنان غانم الحمادي حادث سير مروّع نتج عن انقلاب سيارته بسبب انفجار إطار سيارته على شارع الملك فهد بن عبد العزيز جنوب محافظة الأحمدي وأثناء عودته إلى منزله الواقع فِيْ مدينة الأحمدي. مدينة صباح الأحمد. أحد معارفه الخاصين أو المقربين منه والآخرين بصبر وعزاء يدعو أقاربه للرحمة والمغفرة. جدير بالذكر أن الفنانة دفنت بعد صلاة مساء الجمعة فِيْ مقبرة الصليبيخات بالكويت.

غانم الحمادي تويتر

وسجل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء نبأ وفاة الفنان غانم الأحمدي، حيث أشادوا بأخلاقه الرفِيْعة ولطفه ولطفه ولطفه. أخباره من خلال النقر على الرَابِطْ “”.

وها نحن نصل إلى نهاية هذا المقال عن من هُو غانم الحمادي حيث بدأ المقال بالحديث عن شخصية غانم الحمادي من خلال سيرته الذاتية بصرف النظر عن عمره الحقيقي وسبب وفاته ومكان دفنه والمقال. واختتم بما أورده رواد موقع تويتر عن الحمادي.