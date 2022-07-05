من هُو فريد الديب عرف المحامي المصري الكبير فريد الديب بأنه من أعظم محامي حقوق الإنسان فِيْ جمهُورية مصر العربية وكان دائما مشهُورا بالتعامل مع القضايا الجنائية لشخصيات سياسية واجتماعية بارزة. كَمْا تشير إلى حَقيْقَة أنه دافع عن قاتل نيرة أشرف، بالإضافة إلى أهم القضايا التي تناولها، وطرق الاتصال بمكتب المحامي فريد الديب.

من هُو فريد الديب –

فريد الديب محامٍ مصري ويعتبر من أشهر المحامين المصريين فِيْما يتعلق بالقضايا الجنائية. عمل وكيلا للنيابة العامة بجنوب القاهرة، ثم عين وكيلا بشرق القاهرة وسوهاج، ثم أدين بمجزرة قضاة عام 1969 وطرد مع 127 قاضيا ونائبا. ثم عمل فِيْ وزارة العدل ثم فِيْ جامعة الدول العربية، حيث بدأ رحَلْته مع المنظمة الإجرامية الدولية فِيْ مهنة المحاماة عام 1971، وتولى فريد الديب العديد من القضايا البارزة، وهُو خريج قانون. المدرسة عام 1963.

سيرة فريد الديب

تمثل سيرة المحامي المصري فريد الديب المعلومات الوقائعية التالية

الاسم الكامل فريد الديب.

تاريخ الميلاد 23 أكتوبر 1946 م

مكان الميلاد حي الخليفة، القاهرة، جمهُورية مصر العربية.

الجنسية الجنسية المصرية.

العمر 76 سنة.

محَلْ الإقامة منطقة السيدة زينب، القاهرة، مصر.

المهنة محامي جنائي.

المؤهلات ليسانس الحقوق من كلية الحقوق.

سنوات النشاط منذ 1971 م. – حتى اليوم.

الخبرة المهنية 50 عاما من العمل القانوني المحترف.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين (طلقها الأول والثاني متزوج منها حتى الآن).

حَقيْقَة دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف

قال المحامي المصري البارز فريد الديب إنه لا يمانع فِيْ الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف، مضيفًا فِيْ تصريحات لصحيفة الوطن المصرية

جدير بالذكر أن محكَمْة جنايات المنصورة قررت فِيْ وقت سابق إحالة أوراق المتهم فِيْ جريمة قتل نيرة أشرف الملقب محمد عادل إلى مفتي الجمهُورية لإبداء الرأي القانوني فِيْ إعدامه بعد مقتل الطالب المعروف فِيْ الإعلام. كـ “طالبة المنصورة” أمام إحدى بوابات الجامعة يوم 20 يونيو من العام الماضي.

مَتَّى يكون الحكَمْ على قاتل نيرة اشرف

تم تحديد جلسة يوم غد الأربعاء لإصدار الحكَمْ، بعد أن تمكن البعض من القبض على المتهم فوراً وتم تسليمه للشرطة التي تواجدت على الفور فِيْ مسرح الجريمة وأحيلت القضية إلى محكَمْة جنايات المنصورة فِيْ. الدائرة الثانية، وبعد 48 ساعة فقط من الحادث الذي تقرر فِيْ اجتماعها.

أبرز حالات فريد الديب

تولى المحامي فريد الديب العديد من القضايا المهمة فِيْ مصر، ويشتهر بمعالجة قضايا الرأي العام ويعمل على مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. لذلك، فقد وثق دائمًا فِيْ العملاء، ومن أهم الحالات التي وثق بها

قضية الرئيس المصري حسني مبارك.

قضية محمد الوكيل رئيس قسم الأخبار بالتليفزيون المصري

قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.

قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة بمجال الآثار.

قضية السياسي المعروف هشام طلعت.

مكتب المحامي فريد الديب

يمتلك المحامي فريد الديب مكتب محاماة فِيْ القاهرة، ومن خلال هذا المكتب يقوم بتقديم العديد من الخدمات القانونية، ومنه يتولى أيضًا القضايا الموكلة إليه، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات القانونية الأخرى، ومن أبرزها معلومات الاتصال مكتب فريد الديب للمحاماة كالآتي

رقم الهاتف رقم هاتف المكتب 00201141728168

WhatsApp رسالة 00201206703413

Facebook حساب Office يمكن الوصول إليه “”.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي نعرف فِيْه من هُو فريد الديب وسيرة حياته وحَقيْقَة دفاع قاتل نيرة أشرف، بالإضافة إلى ذكر طرق الاتصال بمكتب محامي فريد الديب.