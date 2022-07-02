من هُو قاتل المغنية التركية بيرجن

من هُو قاتل المطربة التركية بيرغن أحد أبرز الفنانين فِيْ تركيا. قدمت العديد من الأعمال الفنية التي جعلتها مشهُورة وكانت ألبوماتها من كبار البائعين فِيْ ذلك الوقت. عانت طوال حياتها من الاضطهاد والاضطهاد. الظلم من أقرب الناس إليها عدا زوجها، وأصبح أحد رموز العنف فِيْ تركيا، سنتعرف على قاتلها، وقصتها بالتفصيل وأعمالها الفنية.

من هِيْ بيرغن –

بيرغن مغنية تركية الجنسية، ولدت فِيْ مدينة مرسينا التركية عام 1959 م، وانتقلت إلى مدينة أنقرة التركية وعاشت هناك لبعض الوقت. درست فِيْ الكونسرفتوار وتعلمت بعض الآلات الموسيقية مثل البيانو، وعانت من صعوبات مالية لم تستطع إكَمْال دراستها، وكان ذلك أول ظهُور لها فِيْ وسائل الإعلام، ونال من خلاله شهرة كبيرة فِيْ المجتمع التركي.

سيرة مغني بيرغن

استطاعت الفنانة بيرغن أن تكسب الكثير من الشهرة فِيْ تركيا ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم العربي بيرغن سارمير.

الاسم باللغة التركية Belgin Sarilmişler.

مكان الميلاد مرسينا، تركيا.

تاريخ الميلاد ولدت فِيْ 14 أغسطس 1959 م.

الجنسية يحمل الجنسية التركية.

الجنسية تركية.

العلامة الفلكية برج الأسد.

المهنة مغنية وممثلة وراقِصَّة.

التعليم درس فِيْ معهد أنقرة الحكومي للموسيقى.

تاريخ الوفاة 14 أغسطس 1989 م

سبب الوفاة طلق ناري من زوجها خاليس أوزغور.

العمر عند الوفاة 31 سنة.

من هُو قاتل المطربة التركية بيرغن

قاتل المغنية بيرغن هُو زوجها السابق هاليس أوزغور. وتزوجت لاحقًا من الفنانة بعد لقائها فِيْ أضنة بتركيا، لكن هذا الزواج انتهى بالانفصال بعد أن كشفت عن خداعه بالإضافة إلى الظلم الذي تعرضت له. حيث ألقى بحمض النيتريك عليها، وأحرق جزءًا كبيرًا من جسدها، وحاولت منذ ذلك الحين إخفاء التشوه فِيْ وجهها وتعيش حياتها الطبيعية، وبعد فترة وجيزة من طلاقها منه أطلق النار عليها، مما أدى إلى وفاتها.

سبب الممثل التركي بيرغن

تعرضت الفنانة بيرغن لظلم كبير من زوجها أثناء زواجها منه أثناء تواجدها فِيْ مدينة أضنة التركية، حيث اكتشفت أن هذا الزواج كان عارًا وأن زوجها متزوج ولديه 3 أطفال دون علمها. ومنذ ذلك الحين بدأت حياتها المؤلمة بعد تعرضها للاعتداء مرات عديدة، ورغم هذا الظلم واصلت مسيرتها المهنية التي بدأت فِيْ الملاهِيْ الليلية وفِيْ عام 1982 م عانت من تشوه فِيْ وجهها. بينما كان زوجها يسكب عليها حامض النيتريك. حاولت أكثر من مرة أن تقوم بإجراء عملية تجميل، لكن العمليات الجراحية باءت بالفشل، وبعد ذلك أصيبت برصاصة، مما أنهى حياتها.

عمل بيرغن التركي الفني

قدمت الفنانة بيرجين العديد من الأعمال الغنائية التي جعلتها مشهُورة ومن أشهر أعمالها

اغاني المطرب التركي بيرغن

ألبوم للمغنية التركية بيرغن

إليكَمْ أهم ألبومات الفنانة التركية

البوم مصير اخوتنا.

البوم لو احب الناس.

حرقة من عند الرب.

لا اريد البوم.

سنوات الألبوم لا تمنع.

ألبوم ينهِيْ محنة الاغتراب فِيْ القبر.

آخر ألبوم يبكي.

بهذا نختتم هذا المقال بعنوان من قتل المطربة التركية بيرغن، والذي تناولنا فِيْه معلومات عن المطربة التركية بيرغن قاتلة لها، وقصتها الكاملة وأهم عمل غنائي لها.