من هُو قاتل شيماء جمال المذيعة المصرية

من هُو قاتل المذيعة المصرية شيماء جمال انتشرت فِيْ الآونة الأخيرة العديد من جرائم قتل النساء فِيْ العالم العربي والتي تكاد تكون مشابهة للظاهرة. إنه قاتل شيماء جمال التلفزيون المصري وسنعرف تفاصيل مقتلها.

من هِيْ المذيعة شيماء جمال

شيماء جمال مذيعة مصرية. بدأت عملها عام 2017 على قناة LTC فِيْ برنامج “المشغابة”. عملت أيضًا فِيْ العديد من المحطات التلفزيونية المختلفة وكانت تُعرف باسم “The Heroin Anchor” لاستخدامها الهِيْروين. “لقد وعدت جهاز الرد الآلي بأنني سأكسر الهِيْروين فِيْ الهُواء وقد أدينت وحافظت على وعدي، لكنه أخرج كيسًا يحتوي على مادة بيضاء معي. على أساس أنه كان هِيْروين، وبسبب هذا الفعل كانت طردت من العمل لمدة 3 أشهر، ثم ذكرت أن المادة عبارة عن مسحوق سكر وليس هِيْروين.

من هُو قاتل التلفزيون المصري شيماء جمال

قاتل المسلسل المصري شيماء جمال هُو زوجها القاضي أيمن حجاج ومستشار ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهُورية مصر العربية. لمدة عامين، قتل زوجته شيماء وشوه وجهها بحمض النيتريك (ماء البيرين) لإخفاء ملامحها.

تفاصيل اغتيال المذيعة المصرية شيماء جمال ..

بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفِيْد بتغيب المذيعة شيماء جمال لمدة ثلاثة أسابيع، حيث كانت فِيْ صالون لتصفِيْف الشعر بالمدينة يوم 6 أكتوبر، آخر مرة شوهدت فِيْها، الأمن. اتبعت طريقها حتى اعترف النائب العام أيمن حجاج بأن القاضي حجاج قتل زوجته فِيْ مزرعة على طريق صحراء الإسكندرية، وكان زوجها أيمن حجاج هُو الذي أبلغ عن فقدها قبل أسبوع من الكشف عن جريمته. مشيرة إلى أن المستشارة متزوجة من شيماء جمال منذ ثماني سنوات منها ثلاث زيجات عادية وخمس سنوات رسميا.

سبب مقتل شيماء جمال

واتضح أن سبب مقتل شيماء جمال هُو الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها القاضي، وهدده بالكشف عن زواجهما من زوجته الأولى. وعثرت الشرطة على جثتها حيث لم تتحَلْل بشكل واضح وظهرت عليها علامات الاختناق والضرب.

بهذا نكون قد أكَمْلنا مقالنا الذي عرفنا فِيْه من هِيْ المذيعة شيماء جمال ومن هِيْ قاتلة شيماء جمال التليفزيون المصري، وسنتعرف على تفاصيل مقتلها وسبب قتلها.