من هُو قاتل صفاء عبده السيد امام

من هُو قاتل صفاء عبده السيد إمام أصبحت جرائم القتل فِيْ العالم العربي من أكثر الأخبار التي نسمعها مؤخرًا والضحية دائمًا امرأة أو فتاة فِيْ خضم الحياة، وقد تعلمنا بالفعل، وسنكتشف أيضًا من هُو قاتل السيدة صفاء إمام، وما هِيْ تفاصيل هذه الجريمة الأليمة، غير علمها.

من هِيْ صفاء عبده السيد إمام

وصاحب هذا الاسم مصر قتل يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فِيْ حكومة الدقهلية بجمهُورية مصر العربية. تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لأربعة أطفال. قُتل زوجها ممدوح أبو النور بعد مشاجرة عائلية بين يديه، وهِيْ فترة زمنية قصيرة جدًا لا تزيد عن أسبوعين.

من هُو قاتل صفاء عبده السيد إمام

قاتل السيدة صفاء إمام هُو زوجها ممدوح أحمد أبو النور فِيْ الخمسينيات من العمر ويحمل الجنسية المصرية. كَمْا أنه يعمل فِيْ تبييض المحار. ولد فِيْ قرية الدركسة التابعة لمركز مينا بجمهُورية مصر العربية، محاكَمْة عادلة على ما فعله.

سيرة ممدوح احمد ابو النور

تمثل سيرة ممدوح أحمد أبو النور بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ممدوح احمد ابو النور.

تاريخ الميلاد 1972 م

محَلْ الميلاد قرية دركسة، ميناء النصر، جمهُورية مصر العربية.

العمر 50 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

مكان الإقامة حكومة الدقهلية، جمهُورية مصر العربية.

المهنة شقراء المحار.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج صفاء عبده السيد إمام.

عدد الاطفال اربعة اطفال.

سبب القبض عليه قتل زوجته.

الحكَمْ لم يصدر بعد.

تفاصيل اغتيال صفاء عبده السيد إمام

تم الإبلاغ عن قضية قتل لقسم شرطة الدقهلية بجمهُورية مصر العربية، فذهبت دورية تحقيق جنائي على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقالها من قبل الجيران فِيْ إحدى غرف المنزل حيث قام زوج الضحية بطعنها بضربة رأس. سكين منزلي وبعد سماع الجيران أصوات مشاجرة محتدمة بين الزوجين، تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي لمزيد من التحقيق. وعثر الطبيب الشرعي على الجثة وأشار إلى سبب الوفاة. ونقل المتهم ممدوح إلى مركز الشرطة لاستكَمْال التحقيق فِيْ ملابسات الواقعة.

سبب وفاة صفاء عبده السيد إمام

السبب المباشر لقتل زوج صفاء إمام لها هُو رفضه أن يطلب منها زيارة ابنها المسجون وأخذ ملابسه وطعامه. بعد الانتهاء من جميع التحقيقات وتلقي شهادات الشهُود من الجيران، دون تقرير الطبيب الشرعي، يُحال المتهم أمام محكَمْة الجنايات لمحاكَمْة عادلة ضده.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي علمنا فِيْه من هُو قاتل صفاء عبده السيد إمام وهُو صفاء إمام وما هِيْ تفاصيل وأسباب وقوع هذه الجريمة النكراء فِيْ إحدى مناطق الدقالية. فِيْ مصر.