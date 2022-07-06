من هُو كريستوف جالتييه

من هُو كريستوف جالتير ، هناك العديد من لاعبي كرة القدم الذين أنهُوا مسيرتهم الكروية ليصبحوا من أشهر المدربين فِيْ الأندية العالمية، سواء محَلْيًا أو على المستوى، وأحد أبرز لاعبي كرة القدم السابقين والمدرب الحالي كريستوف جالتير، الذي تمكن لإجراء تغيير واضح فِيْ العديد من الأندية التي دربها، ومن خلال ، سنكتشف من هُو كريستوف جالتير.

من هُو كريستوف جالتير –

كريستوف جالتير لاعب كرة قدم محترف سابق ومدير حالي لباريس سان جيرمان. ولد فِيْ مرسيليا – فرنسا فِيْ 26 أغسطس 1966 م. يبلغ الآن من العمر حوالي خمسة وخمسين عامًا. اشتهر كريستوف خلال مسيرته كلاعب كرة قدم محترف سابق فِيْ مركز الدفاع، حيث لعب مع العديد من الأندية الأوروبية والفرنسية المختلفة، واستطاع إثبات فعاليته إلى حد كبير، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات المختلفة، وبعد النهاية من مسيرته الكروية، أصبح مدربًا لنادي كرة قدم وساعد فِيْ الفوز بالعديد من البطولات للأندية التي دربها.

سيرة كريستوف جالتير

بعد تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع المدرب الجديد كريستوف جوتييه، أصبح من الضروري تحديد أهم المعلومات المتعلقة به، كَمْا جاء فِيْ سيرته الذاتية على النحو التالي

الاسم الكامل كريستوف جالتير.

الاسم الانكليزي كريستوف جالتير

مواليد 26 أغسطس 1966 م

مكان الميلاد ولد فِيْ مرسيليا – فرنسا.

مكان الإقامة الحالي سان جيرمان – فرنسا.

العمر يبلغ الآن 55 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية الفرنسية.

الدين والمعتقدات يتحولون إلى المسيحية.

الاسم غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الرسمية الفرنسية.

الوظيفة السابقة لاعب كرة قدم فِيْ مركز دفاعي.

الوظيفة الحالية مدرب كرة قدم.

النادي الحالي باريس سان جيرمان.

الارتفاع 1.74 م (5 قدم 8 / فِيْ)

مسيرة كرة القدم لكريستوف جالتير

انضم كريستوف كلاعب كرة قدم خلال مسيرته الاحترافِيْة مع العديد من الأندية المحَلْية فِيْ فرنسا وأوروبا، وحقق مجموعة واسعة من الإنجازات والبطولات المختلفة، وفِيْما يلي مسيرته الكروية

مهنة محترفة

الفاصل الزمني اسم النادي خلال الفترة من 1985 إلى 1987 أولمبياد مرسيليا خلال الفترة من 1987 إلى 1990 ليل خلال الفترة 1990-1993 تولوز خلال الفترة من 1993 إلى 1994 الغضب من 1994 إلى 1995 الاسم الاولمبي من 1995 إلى 1997 أولمبياد مرسيليا خلال الفترة 1997 إلى 1998 مونزا خلال الفترة 1998-1999 لياونينغ

فرق دربها كريستوف جالتير

بدأت مسيرة كريستوف جاليتير كَمْدرب كرة قدم فِيْ عام 2009 م. ويستمر حتى الآن حيث وقع مؤخرًا عقدًا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وإليكَمْ قائمة بأهم الأندية التي دربها على النحو التالي

الفاصل الزمني اسم النادي خلال الفترة من 2009 إلى 2017 سانت إتيان خلال الفترة من 2017 إلى 2022 ليل من 2022 إلى 2022 جميلة خلال عام 2022 حتى الآن باريس سان جيرمان

أكبر بطولات كريستوف جالتير

على الرغم من الإنجازات العديدة والرائعة التي حققها كريستوف جالتير، سواء كَمْدرب لأول لاعب كرة قدم محترف أو أول، فإن أهم الإنجازات التي حققها كَمْدرب ولاعب هِيْ

كلاعب كرة قدم محترف فاز كريستوف جالتير بكأس الدوري الفرنسي مع سانت إتيان عام 2013.

كَمْدير كرة قدم قاد نادي ليل الفرنسي للفوز بالدوري الفرنسي لموسم 2022-2022. أدار نادي نيس الذي قادهم إلى نهائي كأس فرنسا.



فِيْ هذا الصدد وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا من هُو كريستوف جالتير ، وعرفنا بوضوح المدرب كريستوف من خلاله، وأهم البطولات التي حققها خلال مسيرته الاحترافِيْة الكروية، بصرف النظر عن أبرزها الفرق التي دربها برزت على الفور.