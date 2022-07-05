من هُو محامي قاتل نيرة

من هُو محامي قاتل نيرا . ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر تناول محامية شهِيْرة قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف. أثار هذا المحامي ضجة كبيرة بعد أن أصدر العديد من الأقوال بأنه قبل الدفاع عن قاتل نيرة بعد إحالة أوراقه إلى المفتي، ومن خلال هذا سنتعرف على محامي قاتل نيرة وهُو قاتل نيرة وصحيحه. محامي دفاع عنه.

من هُو محامي نيرا القاتل –

محامي قاتل نيرة هُو فريد الديب، وهُو من أشهر المحامين فِيْ جمهُورية مصر العربية والمتخصصين فِيْ القضايا الجنائية، ولد وترعرع وترعرع فِيْ دولة مصر عام 1943 م، ودرس الحقوق، ودرس الحقوق. تخرج بدرجة جيدة جدا وتولى عدة مناصب منها وكيل نيابة بالعاصمة. من الترافع فِيْ القضايا الجنائية للمثول بكامل قوته وإعلان دفاعه ضد قاتل نيرة أشرف.

سيرة فريد الديب

استطاع فريد الدين أن يثبت موهبته فِيْ مجال القانون بعد توليه العديد من القضايا الجنائية ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم فريد الديب.

الاسم الانكليزي فريد الديب.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1943 م.

مكان الميلاد جمهُورية مصر العربية.

الاقامة القاهرة / جمهُورية مصر العربية.

العمر 79 سنة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة المصرية والإنجليزية.

الديانة مسلم.

العقيدة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

المؤهلات درس فِيْ كلية الحقوق وتخرج منها عام 1963 م.

المهنة محام.

سنوات النشاط بدأ العمل فِيْ المجال القانوني منذ عام 1963 م. حتى اليوم.

من هِيْ قاتلة نيرة اشرف

قاتل نيرة أشرف هُو محمد عادل محمد عوض الله، طالب علم الاجتماع فِيْ السنة الثالثة بجامعة المنصورة. عمره 21 عاما. يعيش محمد مع عائلته وهُو الوحيد الذي لديه 3 شقيقات فِيْ المحَلْة الكبرى، شارع عبد الشافِيْ. عُرف محمد بين عائلته وأصدقائه بالشاب المتواضع. ممتاز فِيْ دراساته، قدم محمد للمحاكَمْة فِيْ جمهُورية مصر العربية بعد أن قُبض عليه وهُو يقتل زميلته نيرة أشرف.

حَقيْقَة دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف

كشف المحامي الشهِيْر فريد الديب، عبر وسائل الإعلام المصرية، سبب الدفاع عن قاتل الطالبة نيرة أشرف، التي قالت إن دفاعه تم بناء على طلب المتعاطفِيْن مع القاتل فِيْ مصر واليونان وضمن لهم دفع كامل المبلغ. أتعابه، لكن المحامي أكد أنه لم يقبل دفاع المتهم حتى الآن، وتأتي هذه التصريحات بعد أن قرر الانسحاب من الدعوى أمام القضاء الجزائي، بسبب سنه ومعاناته من أمراض كثيرة منها السرطان.

شرط فريد الديب للدفاع عن قاتل نيرة اشرف

وضع المحامي فريد الديب شرطًا مهمًا قبل الموافقة على الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف، حيث أكد للقنوات الإخبارية أنه لم يقبل دفاع المتهم حتى الآن، وأن شرطه الوحيد لقبولها كان على الدفاع انتظاره. قرار المحكَمْة الذي سيعقد فِيْ السادس من يوليو عام 2022 م وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار إما بالدفاع عنه أو الانسحاب منه، ولم يكن الديب هُو الوحيد الذي طُلب منه الدفاع عن المتهم، ولكن هناك ليسوا قلة من المحامين الذين تلقوا دعوات من عائلة القاتل للدفاع عن ابنهم.

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