من هُو محمد باركيندو تداولت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ الآونة الأخيرة خبر وفاة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتوضيح أن هذا هُو محمد باركيندو الذي يعتبر من أبرز وأبرز أهم العاملين فِيْ المنظمة المهتمة جدا بأهم وأبرز دولة مصدرة للنفط فِيْ العالم، وكنا نعرف من قبل من هُو محمد باركيندو على .

من هُو محمد باركيندو

محمد سانوسي باركيندو هُو الأمين العام للمنظمة العالمية للبلدان المصدرة للنفط. بعد أن شغل منصبه منذ اليوم الأول من أغسطس 2016 م، شغل سابقًا العديد من المناصب العليا، لا سيما فِيْ قطاع النفط والغاز نظرًا لخبرته الواسعة فِيْ هذا المجال. جدير بالذكر أن محمدًا ولد فِيْ يولا بنيجيريا فِيْ 12 أبريل 1959 م، ويعتبر من الشخصيات التي أولت الكثير من الاهتمام فِيْ المجال العلمي والأكاديمي. أكَمْل مسيرته التدريسية فِيْ جامعة أحمدو بيلو وجامعة أكسفورد وكانت حياته المهنية سياسية إلى حد كبير.

سيرة محمد باركيندو

وهذه قائمة نقطية تتضمن مجموعة كبيرة من أهم المعلومات المتعلقة بسيرة الأمين العام محمد باركيندو، نوضحها فِيْ الصورة أدناه

الاسم الكامل محمد سانوسي باركيندو.

الاسم الانكليزي محمد باركيندو

مكان الميلاد ولد فِيْ يولا بنيجيريا.

تاريخ الميلاد من مواليد 20 أبريل 1959 م.

العمر توفِيْ وعمره 63 عاما.

تاريخ الوفاة توفِيْ 5 يوليو 2022 م.

الجنسية يحمل الجنسية النيجيرية.

الجنسية نيجيريا.

الدين غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

اللغة الأم الإنجليزية.

ألما ماتر جامعة أحمدو بيلو، جامعة أكسفورد.

أهم المناصب أمين عام أوبك.

الوظيفة رئيس الوفد الفني النيجيري فِيْ مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

سنوات نشاطه حتى وفاته فِيْ 5 تموز 2022.

وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيدو

توفِيْ محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة العالمية للدول المصدرة للبترول، يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 م، فِيْ تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بحسب ميلي كياري، المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية. دون الكشف عن السبب الدقيق لوفاته وتوفِيْ عن عمر يناهز ثلاثة وستين عاما.

نعي محمد باركيدو

تسبب رحيل الأمين العام لـ APOC فِيْ صدمة كبيرة وعاطفِيْة وتم حزن على العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مما دفع ميلي كياري، المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية للتحدث، قائلة ؛

آخر ما قاله محمد باركيندو عن النفط والغاز

وبحسب عدة مصادر محَلْية نيجيرية، وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، فقد تم جمع أن الأمين العام الراحَلْ للتنظيم التقى بالرئيس النيجيري محمدو بوهاري قبل وفاته، وتم نشر رسالة تتعلق بالنفط والغاز وجاءت. كالآتي

مواقف محمد باركيدو

شغل العديد من المناصب البارزة ذات الأهمية الكبيرة، لا سيما فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ونرفق ما يلي، من أهمها ما يلي

ممثل نيجيريا فِيْ مؤتمرات أوبك الوزارية.

الممثل الوطني لنيجيريا فِيْ مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك (ECC).

أمين عام منظمة أوبك.

رئيس البنك المركزي الأوروبي النيجيري فِيْ منظمة أوبك.

منصب الحاكَمْ الخاص لأوبك عدة مرات.

الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

هنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان من هُو محمد باركيندو و، ومن خلالها توصلنا إلى معرفة مجموعة واسعة من المعلومات عن الأمين العام لمنظمة أوبك، عدا إلقاء الضوء على تفاصيل وفاة الأمين العام لمنظمة الأوبك. أمين عام أوبك محمد باركيدو.