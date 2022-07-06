من هُو مدرب باريس سان جيرمان الجديد الذي تم الإعلان عن عقده لتولي مسؤولية النادي من الناحية الفنية ودّع سان جيرمان مدربه السابق، رغم فوزه بالبطولة تحت مظلته الإدارية، بسبب انتهاء عقده، إذًا من هُو المدرب الجديد للنادي الذي وُصف بأنه أقوى نادٍ فرنسي، وهذا سيعطي الفرصة لـ تحديد هُويته وإلقاء الضوء على تاريخ هذا النادي العريق على المستوى المحَلْي والأوروبي.

التعاقد مع مدرب فِيْ باريس سان جيرمان

أعلنت إدارة نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، 5 يوليو 2022، التعاقد مع المدرب المذكور، بعقد يمتد لموسمين حتى يوليو 2024. مؤكدا أنه يركز فِيْ المرحَلْة الحالية على العمل الجاد لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الفريق، مؤكدا سعادته بتولي دفة القيادة وفجر الفجر للجلوس على مقاعد البدلاء فِيْ Parc des Princes المرموقة لأنه شغوف بكرة القدم،

من هُو المدرب الجديد لباريس سان جيرمان

المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، كريستوف جالتير، رياضي فرنسي يبلغ من العمر 55 عامًا، ولد فِيْ مرسيليا فِيْ 26 أغسطس، 1966. 2013 فِيْ “Trophées UNFP du Football” بالاشتراك مع نظيره كارلو أنشيلوتي. كَمْا فاز باللقب فِيْ 2022 بعد أن احتل المركز الثاني فِيْ الدوري الفرنسي مع ليل الذي توج باللقب مرة أخرى عام 2022.

سيرة كريستوف جالتير

بدأ جالتير مسيرته التدريبية منذ عام 2009 مع فريق سانت إتيان الفرنسي، والذي استمر لمدة ثماني سنوات، ثم درب ناديي ليل ولطيف جايد قبل أن يتولى دفة القيادة مع سان جيرمان مؤخرًا.

اسم الميلاد كريستوف جالتير.

مواليد 26 أغسطس 1966 م

مكان الميلاد مرسيليا – فرنسا.

مكان الإقامة الحالي سان جيرمان – فرنسا.

العمر 55 سنة.

الجنسية فرنسية.

العقيدة مسيحي.

الاسم غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الرسمية الفرنسية.

المهنة مدرب كرة قدم.

النادي الحالي باريس سان جيرمان

اسم مدرب باريس سان جيرمان باللغة الإنجليزية

اسم مدرب سان جيرمان باللغة الإنجليزية هُو “كريستوف جالتير” حيث يبحث رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن دليل على المدرب، الذي اختير ثلاث مرات كأفضل مدرب فرنسي، محطمًا الأرقام القياسية لعدد الانتصارات. فِيْ الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

المدرب السابق لباريس سان جيرمان

مدرب سان جيرمان السابق ماوريسيو روبرتو بوتشيتينو تروزيرو هُو لاعب كرة قدم أرجنتيني متقاعد وإداري، يبلغ من العمر خمسين عامًا. هذا العام، ساعد ماوريسيو نيولز أولد بويز على الفوز مرتين فِيْ الدوري الأرجنتيني، بالإضافة إلى إسبانيول. فِيْ 20 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

لذا ففِيْ ضوء استعراض السيرة الذاتية للمدرب السابق لباريس سان جيرمان، نختتم مقالنا بعنوان من هُو مدرب باريس سان جيرمان الجديد، حيث تعرفنا من خلال فقراته على شخصية هذا المدرب و أهم إنجازاته طوال مسيرته الرياضية، موزعة بين اللعب والعمل الإداري.