من هُو نائب ملك الاردن الجديد

من هُو نائب ملك الأردن الجديد نشرت قنوات إخبارية أردنية أنباء عن تعيين وصي على العرش ووظيفة هذا النائب للقيام بمهام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فِيْ غيابه عن الساحة السياسية، حيث غمرت جوي جميع مناطق الأردن بتعيين نائب جديد.، الذي ينتمي إلى العائلة المالكة الحاكَمْة. ومن خلالها سنتعرف على نائب ملك الأردن الجديد وهُو الأمير فِيْصل بن الحسين وعمره الحقيقي وجميع المعلومات المتعلقة به.

من هُو نائب ملك الأردن الجديد

والنائب الحالي للأردن هُو الأمير فِيْصل بن الحسين شقيق العاهل الأردني الحالي. تولى الأمير فِيْصل منصب الوصي على العرش بعد أداء اليمين الدستورية صباح يوم الجمعة 1 يوليو 2022 م، بحضور هِيْئة الوزارة، وفق ما أوردته مواقع إخبارية أردنية، وتم منحه مكانة الضوء الأحمر للوزراء. تنفِيْذًا لمهام الملك فِيْ غيابه عن الحكومة، شغل الأمير عدة مناصب رفِيْعة كطيار فِيْ سلاح الجو الملكي وعمل لواء فِيْ الجيش الأردني وفِيْ مناصب أخرى.

سيرة فِيْصل بن الحسين

الأمير فِيْصل بن الحسن من أشهر الأمراء فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية وشقيق ملك الأردن الحالي، ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم واللقب فِيْصل بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين الهاشمي.

اسم الأب الحسين بن طلال بن عبدالله الأول الهاشمي.

اسم الأم منى الحسين.

تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1963 م

مكان الميلاد عمان، الأردن.

محَلْ الإقامة الحالي عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر 59 سنة.

الحالة الاجتماعية متزوج لثلاث أميرات.

اسم الزوج علياء طباع، سارة قباني، زينة لباده.

الأبناء له أربعة أولاد.

الجنسية الجنسية الأردنية.

دين الاسلام.

الاسم سوني.

العرق عربي.

المؤهلات العلمية إجازة فِيْ الهندسة الإلكترونية تخصص اتصالات.

ألما ماتر جامعة براون، الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم العربية

لغات أخرى الفرنسية والإنجليزية.

المهنة نائب ملك الأردن، طيار فِيْ الخطوط الجوية الأردنية.

الأمير فِيْصل بن الحسين كَمْ عمره

الأمير فِيْصل بن الحسين يبلغ من العمر 59 عامًا. ولد فِيْ 11 أكتوبر 1963 م. فِيْ العاصمة الأردنية عمان. نشأ فِيْصل فِيْ أسرة ملكية أردنية. بدأ والده الملك حسين ملك الأردن الأسبق ووالدته الأميرة منى الحسن تعليمه الابتدائي فِيْ مدارس المملكة. ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أخيه الملك عبد الله الثاني لإكَمْال دراسته هناك. عندما أنهى دراسته الثانوية، دخل الجامعات الأمريكية لدراسة الهندسة الإلكترونية ثم عاد إلى بلاده لتولي منصب طيار فِيْ سلاح الجو الأردني.

زوجات الأمير فِيْصل بن الحسين

تزوج الملك فِيْصل بن الحسين ثلاث مرات فِيْ حياته، كانت المرة الأولى للأميرة السورية علياء طباع. والدها رجل أعمال مشهُور ومؤسس شركة الخطوط الجوية الأردنية. تزوجها عام 1987 م، وأنجب منها 4 أطفال. لكن هذا الزواج انتهى بالطلاق عام 2008 م. بعد طلاقه قرابة عامين، تزوج من سيدة لبنانية، سارة القباني، عام 2010 م، وتزوج بعدها من الصحافِيْة الفلسطينية زينة لبادا، وتزوج منها. لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولم ينجب منها أطفال.

أبرز مناصب الأمير فِيْصل بن الحسين

شغل الملك فِيْصل بن الحسين مناصب مختلفة فِيْ المملكة أبرزها ما يلي

شغل منصب قائد سلاح الجو الملكي بين عامي 2001 و 2004 م.

مساعد خاص لرئيس هِيْئة الأركان المشتركة.

مستشار الملك ورئيس مجلس السياسة الوطنية.

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

رئيس اللجنة التوجيهِيْة العليا لمعرض سوفكس واللجنة الأولمبية الأردنية.

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مبادرة أجيال السلام.

عضو المجلس التنفِيْذي للجنة الأولمبية الدولية.

تويتر الأمير فِيْصل بن الحسين

وبحسب مسؤول فإن الأمير فِيْصل يمتلك عبر تويتر وبلغ عدد متابعيه 12 ألف متابع، يشارك من خلالها صوره مع عائلته وصور له وهُو طفل صغير برفقة أخيه الأكبر ووالده ويمكنك متابعته. الأمير فِيْصل عبر حسابه على تويتر “”.

وبذلك نختتم هذا المقال بعنوان من هُو نائب ملك الأردن الجديد حيث تعرفنا على نائب ملك الأردن الحالي ومعلومات عنه وعمره الحقيقي وعدد زوجاته وأبرز المناصب الملكية التي حصل عليها أيضًا. حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية.