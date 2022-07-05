عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا للمالية يوم الثلاثاء ليحل محل ريشي سوناك الذي استقال فِيْ وقت سابق احتجاجا على قيادة جونسون.

الزهاوي كان وزيرا للتربية والتعليم سابقا.

وحلّت ميشيل دونيلان محل الزهاوي كوزيرة للتعليم.

من هُو ناظم الزهاوي

وبحسب موقع البي بي سي، وُلد الزهاوي فِيْ العراق فِيْ 2 يونيو 1967، وانتقل إلَّى المملكة المتحدة مع أسرته عَنّْدما كان فِيْ التاسعة من عمره، وتلقى تعليمه فِيْ كينجز كوليدج فِيْ ويمبلدون، وتعليمه الجامعي فِيْ الجامعة. كلية جامعة لندن، متزوج وله ثلاثة أطفال.

شارك الزهاوي فِيْ تأسيس وكالة أبحاث السوق على الإنترنت YouGov، وكان الرئيس التنفِيْذي لها حتى تم تسميته كَمْرشح محافظ فِيْ البرلمان.

فِيْ عام 2010، تم انتخابه لأول مرة نائبًا عَنّْ حزب المحافظين عَنّْ ستراتفورد أون آفون. فِيْ عام 2011، شارك فِيْ تأليف كتاب مع زميله النائب مات هانكوك، وزير الصحة الحالي، حول السلوك البشري فِيْ الانهِيْار المصرفِيْ بعَنّْوان “Gentlemen of Nothing”.

فِيْ عام 2022، أصبح وزيرًا للتعليم فِيْ حكومة تيريزا ماي، وفِيْ حكومة بوريس جونسون، تم تعيينه وزيرًا للأعمال، لكنه تخلى مؤقتًا عَنّْ معظم مسؤولياته فِيْ تلك الدائرة، حيث عمل كوزير مشترك بين وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية و وزارة الصحة والرعاية.

فِيْ يوليو 2022، تم اختياره وزيرًا للمالية البريطانية، على عكس ريشي سوناك، الذي استقال فِيْ وقت سابق احتجاجًا على قيادة جونسون.