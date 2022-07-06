من هُو هِيْثم الغيس يعتبر السيد هِيْثم الغيص من الشخصيات المتميزة فِيْ دولة الكويت ونتيجة لتميزه فِيْ إدارة بعض المناصب المهمة تمت ترقيته إلى منصب أمين عام من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تولىها وانتخبه بالإجماع لمنصبه الجديد، إلى جانب تسليط الضوء على سبب توليه للمنصب الجديد فِيْ وقت مبكر.

من هُو هِيْثم الغيص –

يعتبر السيد هِيْثم الغيص أحد خبراء النفط فِيْ الكويت وسيتولى منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك. من المقرر أن يتولى المنصب فِيْ 1 أغسطس 2022، بعد GG الحالي. محمد باركيندو. ولد الغيس فِيْ الكويت فِيْ أكتوبر 1969 ونشأ ودرس فِيْ الكويت وتخرج عام 1990 بدرجة علمية فِيْ العلوم السياسية من جامعة ولاية سان فرانسيسكو ويشتهر بأنه يجيد اللغة العربية بالإضافة إلى ست لغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والبرتغالية والصينية.

سيرة هِيْثم الغيص

وتمثلت سيرة السيد هِيْثم الغيص بالمعلومات الوثائقية التالية

الاسم الكامل هِيْثم فِيْصل راشد الغيص.

تاريخ الميلاد أكتوبر 1969.

مكان الميلاد الكويت، الكويت.

الجنسية الجنسية الكويتية.

العمر الحالي 52 سنة.

ألما ماتر جامعة ولاية سان فرانسيسكو.

المؤهلات العلمية بكالوريوس فِيْ العلوم السياسية.

موظف فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووزارة الخارجية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية.

الوظيفة الحالية أمين عام منظمة أوبك.

لتولي المنصب 1 أغسطس 2022.

هِيْثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك

تم انتخاب السيد هِيْثم الغيص بالإجماع أمينًا عامًا جديدًا لأوبك فِيْ 3 يناير 2022 خلفًا لمحمد باركيندو الذي تنتهِيْ ولايته الثانية فِيْ نهاية يوليو 2022 وتبدأ فترة تعيين العيس. 1 أغسطس 2022. أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة انتخابه السيد هِيْثم الغيص وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر. الصباح ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

هِيْثم الغيص مناصب

شغل السيد هِيْثم الغيص عدة مناصب قبل أن يتولى منصب الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط. ومن أبرز المناصب التي شغلها ما يلي

محافظ الكويت فِيْ منظمة أوبك من 4 يونيو 2017 إلى 16 يونيو 2022.

رئيس اللجنة الفنية لتحالف الأوبك الاستمرار فِيْ خفض إنتاج النفط للدول الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المشاركة خارجها.

مدير بحوث التسويق فِيْ التسويق العالمي فِيْ مؤسسة البترول الكويتية.

مدير المكاتب الإقليمية للمؤسسة فِيْ بكين (2005-2007) ولندن (2008-2013).

سبب تولي هِيْثم الغيص منصبه فِيْ وقت سابق

السبب الحقيقي لتولي السيد هِيْثم الغيص منصب الأمين العام للمنظمة لفترتين منذ أن تولى مهامه لأول مرة فِيْ عام 2016، فإن إجراءات تولي المنصب جارية للمضي قدما فِيْ تنظيم عمله.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي عرفنا فِيْه من هُو هِيْثم الغيس على وسيرته الذاتية، حيث ذكرنا أبرز مناصبه، وتعيينه أميناً عاماً لمنظمة النفط العالمية أوبك.