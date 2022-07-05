من هُو ولد وزير الاستثمار السعودي

من هُو وزير الاستثمار السعودي من خلال المناصب العديدة التي شغلها منذ بداية حياته المهنية حتى الآن، وسنتعرف من خلال علي سيرته الذاتية، كَمْا سنناقش مع من ولد وزير الاستثمار وبعض جوانب أسرته وحياته المهنية.

من هُو وزير الاستثمار السعودي –

وزير الاستثمار السعودي لعام 2022 هُو المهندس السعودي خالد عبد العزيز الفالح من مواليد العاصمة “الرياض” بالمملكة العربية السَعُودِيْة. حصل على درجة البكالوريوس فِيْ الهندسة الميكانيكية من جامعة ANNM عام 1982 فِيْ تكساس. ثم حصل على الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز. تخصص فهد فِيْ مجال الزيوت والمعادن عام 1991 م. كَمْا شغل خالد عدة مناصب متتالية بعد استكَمْال دراسته الجامعية. كان أول منصب له فِيْ أرامكو السَعُودِيْة. كَمْا يقيم فِيْ منطقة الظهران وهُو متزوج من السَعُودِيْة نجاة الجراوي ولهما ثلاث بنات وولدان.

سيرة خالد الفالح

سيرة حياة م. ويمثل خالد الفاتح المعلومات الوثائقية التالية

الاسم الكامل خالد بن عبدالعزيز الفالح.

تاريخ الميلاد 1960 م

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر 62 سنة.

الإقامة الظهران، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج نجاح الجراوي.

عدد الأبناء ولدان وثلاث بنات.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المؤهلات بكالوريوس وماجستير.

الوظيفة الحالية وزير الاستثمار السعودي.

تاريخ التعيين 25 فبراير 2022 – اليوم.

من هُو نجل وزير الاستثمار السعودي

نجل وزير الاستثمار السعودي غير معروف لوسائل الإعلام، ورغم تمتع الوزير بتغطية إعلامية فريدة، إلا أن شؤون أسرته غير متاحة لوسائل الإعلام ولا توجد معلومات موثقة عن أي من أسماء أبنائه الخمسة، ولديه ثلاثة. ابنتان وولدان من زوجته السَعُودِيْة السيدة نجاح الجراوي.

مواقف خالد الفالح

م. شغل خالد الفالح العديد من المناصب منذ تخرجه من الجامعة وبدء حياته المهنية حتى الآن. ومن أبرز المناصب التي شغلها ما يلي

وزير الاستثمار السعودي اعتباراً من 2022.

رئيس مجلس إدارة شركة بترون، وهِيْ مشروع مشترك بين أرامكو وشركة البترول الوطنية الفلبينية، فِيْ عام 1999.

نائب رئيس أرامكو تطوير الأعمال الجديدة مطلع عام 2003.

نائب الرئيس للاستكشاف عين نائب الرئيس الأول لعمليات الغاز الطبيعي فِيْ عام 2004.

نائب الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ أرامكو خلال الفترة من 2007 إلى 2008.

عضو مؤسس عضو مجلس إدارة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة الزيت العربية السَعُودِيْة عام 2009.

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عام 2016.

تويتر خالد الفالح

م. ينشط خالد الفالح بشكل كبير على حسابه الرسمي والموثق على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يشارك من خلاله معظم أخباره المهنية، باستثناء مشاركة بعض الأخبار عن المملكة. يمكنك متابعته مباشرة من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على وزير الاستثمار السعودي وسيرته الذاتية، حيث تحدثنا عن من وُلد وزير الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى أبرز مناصبه وصلته. حساب تويتر الرسمي.