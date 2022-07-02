من هُو ولي عهد الاردن الحالي

من هُو ولي عهد الأردن الحالي يعتبر منصب ولي العهد من المناصب البارزة فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يُمنح لشخص يتمتع بقدرة قيادية وشخصية مستقرة وهُو الوريث الوحيد للعرش وفق الدستور الأردني، وهذا المنصب هُو تُمنح بشكل أساسي إلى الابن الأكبر للملك، ومن خلاله سنتعرف على ولي عهد الأردن وعمره الحقيقي وحَقيْقَة زواجه وتفاصيل توليه العرش.

من هُو ولي عهد الأردن الحالي

ولي عهد الأردن هُو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الابن البكر للملك عبد الله الثاني بن الحسين وريث عرش المملكة بعد والده. مسؤولياته العديدة بصفته وصيًا على العرش الملكي، رافق الحسين والده فِيْ جميع الزيارات والمنتديات الدولية والمحَلْية، وهُو من أصغر الشخصيات التي تترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

سيرة الحسين بن عبدالله الثاني

الأمير حسين بن عبد الله الثاني من أبرز الشخصيات التي ظهرت على المسرح الأردني ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي.

تاريخ الميلاد 28 يونيو 1994 م

مكان الميلاد عمان، الأردن.

العمر 28 سنة.

الإقامة عمان / المملكة الأردنية الهاشمية.

الجنسية أردني.

الديانة مسلم.

الإخوة والأخوات هاشم، إيمان، سلمى.

العائلة الهاشميون.

المؤهلات العلمية بكالوريوس فِيْ التاريخ الدولي.

ألما ماتر جامعة جورج تاون، الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهِيْرست.

المهنة ولي عهد الأردن الحالي.

الرتبة كابتن.

سنوات النشاط منذ 2016 م حتى اليوم.

الحسين بن عبدالله الثاني كَمْ عمره

الحسين بن عبد الله 28 سنة. ولد فِيْ 28 يونيو 1994 م. فِيْ العاصمة الأردنية عمان. درس الحسين فِيْ المرحَلْة الابتدائية فِيْ الأردن، وعندما وصل إلى المرحَلْة الثانوية، أصدرت القيادة العليا الملكية، بعد أن أكَمْل دراسته الثانوية، سافر إلى واشنطن للدراسات الجامعية فِيْ التاريخ الدولي. ثم التحق بالكلية الحربية فِيْ المملكة المتحدة وتخرج منها عام 2017 م. للعمل برتبة ملازم ثان فِيْ الجيش الأردني.

زوجة الحسين بن عبدالله الثاني

الأمير الحسين لم يدخل القفص الذهبي حتى الآن. على الرغم من توليه العديد من المناصب وموقعه العظيم باعتباره الابن البكر للملك الحالي، إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول علاقته بوقته الفعلي لدخول القفص الذهبي. خلفا لوالده الملك عبد الله الثاني، تبع الحسين والده فِيْ العديد من المحافل الدولية وكان له بصمة كبيرة على تنمية بعض المناطق فِيْ المملكة.

كيف أصبح الحسين بن عبد الله الوريث

عين الملك الحسين بن طلال الملك عبد الله الثاني وليًا قبل وفاته بفترة وجيزة، وبعد وفاة الحسين أصبح عبد الله الثاني ملكًا وعُين الأمير حمزة وريثًا، لكن ولاية حمزة لم تدم طويلًا حيث قرر شقيقه عبد الله الثاني إقالته. فِيْ عام 2004 م، ووفقًا للدستور الأردني، فإن منصب الوريث ينتقل إلى الابن الأكبر، لذلك كان الأمير حسين يعتبر الوريث، حتى أصدر الملك مرسومًا ساميًا فِيْ عام 2009 م. وعين الحسين خليفة. .

تاج الاردن على انستجرام

يمتلك ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني حسابًا رسميًا على إنستجرام يتابع أكثر من 3 ملايين متابع، يشارك من خلاله زياراته الدولية والمحَلْية ومقابلاته مع عدد من الأمراء البارزين فِيْ الآونة الأخيرة وصور لقائه مع جده حسين بن. طلال. ويمكنك متابعة محتوى الأمير الحسين بن طلال عبر حسابه على إنستجرام “”.

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