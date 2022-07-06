من هِيْ أسما شريف منير

من هِيْ أسماء شريف منير و الإعلامية والممثلة المصرية التي عادت اسمها بعد أن قامت الأخيرة بإلغاء متابعة والدها شريف منير عبر حسابها على إنستجرام وأثارت القضية قلق متابعي أسماء، خاصة وأن هذه المشكلة بينها وبين والدها ليست الأولى. فبدأ البحث عن معلومات عن أسماء شريف منير يتعرف عليها أكثر ويوفر لك كل البيانات المتعلقة باسم الشريف منير باستثناء حَقيْقَة الزواج والطلاق وحسابها الرسمي على انستجرام.

من هِيْ أسماء شريف منير –

أسماء منير ممثلة وإعلامية من أصول مصرية. وُلدت أسماء فِيْ القاهرة لعائلة فنية، كونها الابنة الكبرى للممثل شريف مونير. حملت عملها وحبها الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك التفتت إليه، وأصبحت محط أنظار الجمهُور، حيث اهتمت بالموضة والجمال.

سيرة أسماء شريف منير

تعتبر أسماء شريف منير من الممثلات الجديدات فِيْ الساحة الفنية وفِيْما يلي أهم المعلومات المتعلقة بها

الاسم الكامل اسمي شريف منير.

اسم الأب شريف منير

اسم الأم ناهد.

تاريخ الميلاد من مواليد 26 نوفمبر 1987 م.

العلامة الفلكية القوس.

مكان الميلاد القاهرة، جمهُورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة

الحالة الاجتماعية مفترق.

اسم الزوجة السابقة محمود حجازي.

عدد الأطفال 1.

أسماء الأبناء لارا محمود السكري.

الاحتلال الممثل والصحفِيْ.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى تتقن أسماء اللهجة الإنجليزية / المصرية بطلاقة.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني من عام 1990 حتى اليوم.

أعمال أسماء شريف منير

لم تقدم أسماء شريف منير العديد من الأعمال الفنية رغم بداياتها القديمة، لكنها استمرت فِيْ إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أعمالها

سلسلة من أيام الحب والغضب.

أنا وجدول ابنتي.

برنامج Hazer Fasr.

أغنية Un Flood Me Eyes.

فِيْلم دودي يا أبي.

كَمْ عمر شريف منير

تبلغ من العمر حوالي 35 عامًا، الفنان، أسماء شريف مونير، فِيْ سن الرابعة من نوفمبر 1987. هُو شخص عام، حيث ارتبط اسمها بالعديد من الفنانين المصريين المشهُورين.

من هِيْ زوجة أسماء شريف مونير

أسماء شريف مونير غير متزوج فِيْ الوقت الحالي. تعيش حياة منذ عام 2022 بعد الميلاد، وتزوجت أسماء الفنان محمود حجازي فِيْ سبتمبر 2022، وأقامت حفل زفاف رسمي أثار ردود فعل فِيْ المجتمع الفني، لكن هذا الزواج انتهى بانتهائه بانتهائه. تابع عبر حسابهم على Instagram، حذف ASMA جميع الصور التي جمعتها معه وعلقت على أن المشاركة لم تتم وأن العلاقة بينهما لا تزال قائمة على احترام الأيام الجيدة. ولم يعط المتابعين تفاصيل هذا الطلاق.

حساب انستجرام أسماء شريف منير

أكثر من مليوني ونصف متابع يتابعون أسماء شريف منير عبر حسابها على إنستجرام، وتنشر أسماء صورًا لها من أحدث جلسات التصوير والعمل، بالإضافة إلى مقاطع خاصة مع ابنتها لارا، ويمكنك الوصول إلى حساب أسماء شريف منير على لمشاهدة المزيد من الأخبار والأخبار فِيْ عالم الفن من خلال الضغط على الرَابِطْ أدناه “”.

وها نحن نصل إلى نهاية هذا المقال عن من هِيْ أسماء شريف منير على وتحدثنا عن تفاصيل مهمة عن شخصيتها من خلال سيرتها الذاتية باستثناء اسم زوجها والعمر الحقيقي وحسابها الرسمي على إنستجرام.