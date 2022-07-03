من هِيْ اروى العمراني

من هِيْ أروى العمراني على وهِيْ من الشخصيات السَعُودِيْة المعروفة فِيْ الخليج العربي. أروى لديها مدونتها الخاصة حيث تقدم الكثير من المعلومات عن المرأة السَعُودِيْة وبعض النصائح الهامة بجانب عملها الفني، ومن خلال هذا سنتعرف على أروى العمراني وبعض التفاصيل عن مدونتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هِيْ أروى العمراني –

أروى العمراني ناشطة وصانع محتوى ومدونة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل الجنسية السَعُودِيْة. تعتبر أروى من أشهر الشخصيات المؤثرة فِيْ الخليج العربي حيث تشارك العديد من الصور المميزة عبر حساباتها الرسمية على مواقع افتراضية كَمْا أنها تمتلك أكبر مدونة من نوعها على هذه المواقع. تحتوي المدونة على مجموعة متنوعة من المعلومات حول المرأة السَعُودِيْة تقدم المشورة لها فِيْ جميع المجالات، سواء كانت الأمومة والرضاعة وغيرها.

سيرة أروى العمراني

تعتبر أروى العمراني من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل أروى العمراني.

الميلاد ثمانينيات القرن الماضي.

العمر فِيْ الثلاثينات من عمرها.

مكان الميلاد المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية السَعُودِيْة.

الإقامة عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة، الرياض.

المؤهلات العلمية حصلت على البكالوريوس من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج جاسم خالد اللهِيْبي.

عدد الاطفال بنت واحدة اسمها تالا.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة.

المهنة ناشطة وصاحبة أكبر مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي.

زوجة أروى العمراني

زوج أروى العمراني هُو جاسم بن خالد اللهِيْبي من أصل سعودي. عرف جاسم أروى. ثم تقدم لها وتزوجا فِيْ وقت قصير جدا وأنجبت ابنة تدعى تالا ولم يذكر العمراني تفاصيل عن حياة زوجها أو طبيعة عمله لكنه يقول إنه ينشر المحتوى من خلالها. مدونة خاصة تتعلق بحياتها اليومية، وتقول إنها تعيش حياة سعيدة مليئة بالحب والتفاهم مع زوجها وابنتها.

مدونة اروى العمراني

أروى العمراني لها مدونتها الخاصة التي سميت باسمها وهذه المدونة تضم العديد من الأفكار والمواضيع المختلفة والفريدة من نوعها، بالإضافة إلى العديد من النصائح للمرأة حول الرضاعة الطبيعية والأمومة، بالإضافة إلى بعض أعمالها الفنية المتنوعة لها فِيْ مجال التصوير الفوتوغرافِيْ، التصميم والفن، وهِيْ أيضًا من النساء اللواتي لديهن أفكار فريدة، فهِيْ إبداعية ويمكن استخدامها فِيْ أكثر من مكان سواء فِيْ المنزل أو فِيْ العمل. أما المعلومات التي تقدمها فهِيْ من تجارب الحياة والمعلومات دقيقة ويقومون بنشر قصص ونصائح للمرأة السَعُودِيْة ويمكنك الإطلاع على مدونة أروى العمراني “”.

اروى العمراني انستغرام

أروى العمراني لديها حساب رسمي على انستجرام وتجاوز عدد متابعيها المليون متابع ومن خلاله تشارك بعض أعمالها خاصة فِيْ مجال التصوير الفوتوغرافِيْ. تابعوا أروى العمراني على حسابها على انستجرام.

أروى العمراني سناب

أروى العمراني لديها حساب رسمي عبر سناب شات يتابع من خلاله الملايين من المعجبين لها وأفكارها الفريدة ومن خلال حسابها تقوم بعرض العديد من الفِيْديوهات عن ابنتها وصور تخرجها من المرحَلْة الإعدادية إلى جانب إعلانات الفِيْديوهات التي تقوم بها لعدة دولية. الشركات ويمكنك متابعة محتوى أروى العمراني من خلال حسابها على سناب شات.

بهذا ننهِيْ هذا المقال بعنوان من هِيْ أروى العمراني و، حيث ناقشنا معلومات عن زوجها أروى العمراني، وتفاصيل عن مدونتها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.