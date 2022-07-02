من هِيْ اصغر ام فِيْ العالم وما قصتها

من هِيْ أصغر أم فِيْ العالم وماهِيْ قصتها التي شغلت الرأي العام العالمي ولكن العلم أثبت إمكانية ظهُورها بالرغم من ضعفها إلا أن هذه الفتاة كانت محط أنظار العلماء من جميع أنحاء العالم عقود، وكانت هناك حالة جيدة لتثقيف الناس حول مخاطر النمو المبكر للأعضاء التناسلية لدى الأطفال، فمن هِيْ أصغر أم فِيْ العالم ومن هِيْ إنه ما سيمنحك الفرصة للاطلاع على المعلومات وإعطائك صدى للقضية وتوثيقها عالميًا.

من هِيْ أصغر أم فِيْ العالم

أصغر أم فِيْ العالم هِيْ لينا مارسيليا ميدينا دي جيرادو، بيرو، عن عمر يناهز 88 عامًا. ولدت فِيْ تيكرابو – بيرو فِيْ 23 سبتمبر 1933 م، وعمرها 5 سنوات و 7 أشهر و 21 يومًا، ووفقًا للدراسات الرئيسية لحالتها، كانت لينا تبلغ من العمر عامًا واحدًا عندما تم تأكيد حملها، مما يعني هذه حالة نادرة فِيْ بداية مراهقتها، وهِيْ ابنة تيبوريلو ميدينا، صائغ الفضة، من زوجته فِيْكتوريا لوسيا.

سيرة لينا مدينا

تلقت لينا دعمًا من المجتمع وسُمح لها بالتعلم ووصلت إلى المدرسة الثانوية، ثم عملت سكرتيرة فِيْ عيادة طبيبها. وتضم القائمة أهم البيانات الشخصية فِيْ سيرة لينا المدينة، بحسب ما هُو متاح فِيْ وسائل الإعلام على النحو التالي

الاسم الحقيقي لينا مارسيلا ميدينا دي خورادو.

اسم الأب تيبوريلو المدينة المنورة.

اسم الأم فِيْكتوريا لوسيا.

تاريخ الميلاد 23 سبتمبر 1933 م

مكان الميلاد تيكرابو، بيرو.

مكان الإقامة حي شيكاغو شيكو، بيرو.

العمر 88 سنة.

الجنسية بيرو.

الدين غير معروف.

التعليم المدرسة الثانوية.

اللغة الرسمية الإسبانية.

المهنة ربة منزل.

قِصَّة مدينة لينا

بدأت قِصَّة لينا مدينة عندما أخذها والدها إلى المستشفى لمعرفة سبب زيادة حجم بطنها الغريب. كان الاعتقاد الأول أنها مصابة بمرض، ولكن اتضح أنها كانت حاملاً فِيْ شهرها السابع. وبمرور الوقت، أصبحت قضية لينا قضية عامة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، لذلك عُرضت على الفتاة مبلغ 5000 دولار مقابل السماح لها بمقابلة ممثل عن استديو الفِيْلم الأمريكي للحصول على حقوق تصوير هذه الحالة النادرة، ومن خلال الدراسات التي شخّصت حالتها ثبت علميًا أنها بدأت الحيض فِيْ سن 8 أشهر، وعقدت ندوات حول مكافحة البلوغ المبكر لما له من شخصية واجتماعية. تداعيات.

ابن لينا مدينا

أنجبت لينا طفلها الأول بعملية قيصرية. ونظرًا لصغر حجم حوضها، فإنه لا يسمح بالولادة الطبيعية، وكان الجنين يتمتع بصحة جيدة ويزن 2.7 كيلوجرام عند الولادة، لكنه توفِيْ فِيْ سن الأربعين عام 1979 نتيجة مرض أصاب نخاع عظامه. .

هُوية والد الطفل جيراردو

ولم تُعرف تفاصيل هُوية والد الطفل جيراردو لأن لينا مدينا لم تتمكن من تقديم دليل واضح عنه لأنه لا يزال يبلغ من العمر خمس سنوات. حتى والدها سُجن بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته، لكن تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده.

لينا مدينا راؤول خورادو

راؤول خورادو هُو زوج لينا، الذي ارتبطت به بعد عدة سنوات من ولادتها، وأنجبت ابنها الثاني فِيْ عام 1972. عاشت الأسرة فِيْ “شيكاغو شيكو”، أحد الأحياء الفقيرة جدًا فِيْ ليما، واسمها حي يعني شيكاغو الصغيرة، عملت لينا بعد الزواج ممرضة فِيْ عيادة د. جيراردو لوسادا الذي شخص حالتها وأكد أنها حامل وليست ورم. تلقى عروضاً كبيرة من الشركات لإجراء مقابلات مع الصحافة، لكنه رفض مراراً.

نحو هنا فِيْ ضوء معرفتنا بالحياة الخاصة لينا مدينة، نختتم مقالنا بعنوان من هِيْ أصغر أم فِيْ العالم وماهِيْ قصتها، حيث تطرقنا إلى كل التفاصيل والتشخيصات لحالتها النادرة.