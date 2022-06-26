من هِيْ الاميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فِيْصل آل سعود

من هِيْ الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن بن فِيْصل آل سعود، إحدى بنات الأسرة الحاكَمْة التي أعلن الديوان الملكي عن وفاتها عصر أمس السبت، والتي بدأ منها البحث عن أهم المعلومات وخاصة هِيْ أو شهد والدها مراحَلْ تأسيس المملكة العربية السَعُودِيْة، وأن أشقائها كانوا يشغلون أرفع المناصب الحكومية والسياسية فِيْ المملكة، ومنها استمرار، و.

من هِيْ الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فِيْصل آل سعود

الأميرة موضي بنت مساعد هِيْ إحدى بنات شقيق الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ووالدها وزير الداخلية السعودي فِيْ عهد الملك فِيْصل بن عبد العزيز. ولدت الأميرة مودي فِيْ العاصمة الرياض وتلقت تعليمها.

سيرة مساعد مودي بنت الأميرة

بعد نشر خبر وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد العزيز، بدأت ترد الكثير من المعلومات عنها وننقل عنها أهم المعلومات فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن بن فِيْصل آل سعود.

اسم الأب الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فِيْصل.

اسم الأم غير معروف.

الأشقاء ستة أشقاء ذكور وثماني أميرات.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة، الرياض.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

المهنة أميرة، فاعلة خير.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

تاريخ الوفاة السبت 25 يونيو 2022 م.

كَمْ عمر الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن

ولم تذكر مصادر محَلْية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العمر الدقيق للأميرة موضي بنت مساعد، لكن يرجح أن يكون حوالي سبعين، آخر أيام حياتها.

تفاصيل وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، نبأ وفاة صاحبة السمو الأميرة مودي بنت مساعد صباح اليوم، وجاءت أنباء وفاتها بعد ظهر أمس، وجاء فِيْ البيان

سبب وفاة الاميرة مودي بنت مساعد

سبب وفاة الأميرة مودي بنت مساعد مرضها. أبلغ أشخاص مقربون من الأميرة نبأ وفاتها، بحجة أن هذا المرض يجب أن يكون كفارة لها. ولم يذكر تفاصيل عن مرض الأميرة. وإذا عاشت أيامها الأخيرة فِيْ فراش المرض كرست حياتها للأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ولها مراكز خاصة فِيْ العمل التطوعي الخيري.

الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن بن فِيْصل تويتر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الأميرة موضي بنت مساعد ببالغ الحزن والأسى وطالبها آخرون بالرحمة والمغفرة وأن أعمالها نور لها فِيْ قبرها. رَابِطْ مباشر “”.

وبذلك نصل إلى ختام هذا المقال حول من هِيْ الأميرة مهدي بنت مساعد بن عبد الرحمن بن فِيْصل آل سعود ونناقش أهم تفاصيل شخصية الأميرة إلى جانب عمرها الحقيقي وسبب وفاتها وما ورد منها. رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر.