من هِيْ الشيهانة العزاز صانعة الصفقات

من هِيْ الشيهانة العزاز المفاوض، برزت شخصيات كثيرة فِيْ الفترة الأخيرة ذات أهمية كبيرة فِيْ مختلف المجالات، كان من أهمها الشيهانة العزاز التي حظيت باهتمام كبير ونتيجة لذلك. بعد ذلك سنكتشف من هُو صانع الصفقات الشيهانة العزاز و.

من هُو صانع الصفقات الشيهانة العزاز

الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز محامية ونائبة أمين عام مجلس الوزراء سعودية الأصل والجنسية. ولد بمحافظة القصيم عام 1986 م. يشار إلى أنها كانت قد أكَمْلت سابقًا مسيرتها التعليمية وحصلت على شهادة جامعية من المملكة المتحدة من كلية الحقوق، وبسبب كفاءتها اللافتة نجد أنها شاركت فِيْ مجموعة واسعة من البرامج والعديد من المؤتمرات المهمة فِيْ و خارج المملكة.

سيرة الشيهانة العزاز

وهذه قائمة بأهم المعلومات المتعلقة بالمحامية الشيهانة العزاز والتي وردت فِيْ سيرتها الذاتية على النحو التالي

الاسم الكامل الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

الاسم المستعار شحانة العزاز.

مكان الميلاد من مواليد محافظة القصيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1986 م.

العمر عمره 36 سنة.

مكان الاقامة يقيم حاليا فِيْ العاصمة الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية نسبي.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الجنسية عربي.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية بطلاقة.

التعليم حاصل على إجازة فِيْ القانون فِيْ المملكة المتحدة من جامعة دورهام.

المهنة محام.

الوظيفة الحالية نائب أمين عام مجلس الوزراء بدرجة ممتازة.

ما هِيْ مواقف شحانة صالح العزاز

كان أبرز ما يميز شحانة هُو نجاحها المتميز فِيْ شغل عدة مناصب رفِيْعة خلال مسيرتها المهنية، وكان ذلك قبل أن تتولى منصبها الحالي كنائبة لرئيس مجلس الوزراء، وفِيْما يلي أبرز المناصب على النحو التالي

منصب مدير المعاملات التجارية فِيْ إدارة الشؤون القانونية بصندوق الاستثمارات العامة.

مستشار فِيْ شركة Venus & Elkins فِيْ الولايات المتحدة.

مستشار قانوني فِيْ Baker & McKenzie فِيْ الولايات المتحدة.

عضو مجلس إدارة شركة علم.

مدير المعاملات التجارية فِيْ إدارة الشؤون القانونية.

عضو شركة صرافة.

من بين أقوى 100 رائد أعمال.

عضو شركة حي السفارات القابضة.

المستشار القانوني وأمين عام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية.

عضو اللجنة الإدارية التنفِيْذية لصندوق الاستثمارات العامة.

من هُو زوج شحانة العزاز

وبحسب العديد من المصادر السَعُودِيْة المحَلْية المقربة منها، فقد تبين أن المحامية السَعُودِيْة شحانة متزوجة ولديها أطفال أيضًا، لكن لم يتم الكشف عن زوجها بعد. لأنه بعيدًا عن مصادر الإعلام المحَلْي المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، منذ توليها منصبها الحالي، هناك رغبة كبيرة فِيْ معرفة حتى أصغر التفاصيل، لكنها غير مرئية حتى الآن.

شحانة العزاز هل ستعود

بالعودة إلى أصول المحامية شحانة العزاز، نجد أنها تنتمي إلى قبيلة بني تيم من المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تعد من أبرز وأقدم القبائل المنتشرة على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء المملكة والعديد من الدول العربية المختلة. مناصب عالية.

شحانة العزاز إنستغرام

جدير بالذكر أن شحانة من الشخصيات البارزة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. لذلك يسعى عدد كبير من الأشخاص إلى متابعتها على مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن يُشار إلى أنه لم يتم الوصول إلى أي حساب رسمي متعلق بالمحامية حتى الآن وكل شيء على هذه المواقع هُو فقط حسابات وهمية لا علاقة لها باستثناء لكونها غير موثوقة أيضًا، وإذا تم الوصول إلى أحد حساباتها الرسمية، فسيتم الإعلان عنها مباشرة.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان من هِيْ الشيهانة العزاز، صانع الصفقات، والذي تعرفنا من خلاله على المحامي السعودي إلى حد كبير، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على عائلتها والمكان الذي ستعود إليه على وجه التحديد، بخلاف التعرف على حساب Instagram الخاص بها.