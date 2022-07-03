من هِيْ الشيهانة صالح العزاز من السياسيين السعوديين الشباب الذين حققوا العديد من الإنجازات السياسية وهِيْ نموذج يحتذى به للعديد من النساء السعوديات فِيْ الآونة الأخيرة، لذلك ستزودك بأهم المعلومات عن الشيهانة صالح العزاز ومن هُو الزوج. الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز ووالد الشيهانة العزاز وسنعرض لكَمْ سيرتها و.

من هِيْ شحانة صالح العزاز –

الشيهانة صالح العزاز سياسية سعودية وتشغل منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تولت المنصب فِيْ 3 يوليو 2022. وهِيْ أول محامية سعودية تحصل على ترخيص من شريط نيويورك. ولد الشيهانة فِيْ الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة. التحقت بكلية الحقوق بجامعة دورهام فِيْ بريطانيا وحصلت على شهادتها بمرتبة الشرف مع مرتبة الشرف عام 2008 م، والجدير بالذكر أن الشحانة استطاعت الحصول على لقب “صانع الصفقات” من مجلة Finance الشهرية فِيْ بريطانيا. 2016 خلال فترة عملها مديرة لإدارة الصفقات فِيْ صندوق الاستثمار العام فِيْ المملكة المتحدة.

سيرة الشيهانة العزاز

الشيهانة العزاز هِيْ إحدى المديرات التنفِيْذيات القلائل اللواتي استطعن ​​تحقيق إنجازات عظيمة فِيْ سن مبكرة.

الاسم الحقيقي الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

الاسم المعروف الشيهانة العزاز.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1986 م.

الجنسية السَعُودِيْة.

الديانة مسلم.

اللغة الأم العربية.

التعليم إجازة فِيْ القانون.

المهنة محامي – سياسي.

المنصب نائب أمين عام مجلس الوزراء.

الحياة العلمية لشيهانة العزاز

استطاعت الشيهانة العزاز خلال حياتها الحصول على العديد من الألقاب الأكاديمية رغم صغر سنها، وكان من أهم إنجازاتها العلمية ما يلي

درس القانون فِيْ جامعة دورهام بالمملكة المتحدة.

تلقى تعليمه فِيْ المجال القانوني فِيْ دبي.

تلقى تدريبًا قانونيًا فِيْ الكويت.

درس القانون فِيْ جامعة نوتردام بإيطاليا.

درس القانون فِيْ جامعة بوكوني بإيطاليا.

تدرب كَمْحام فِيْ المعهد الدولي لجامعة لوزان فِيْ سويسرا.

تدرب كَمْحام فِيْ كلية إنسياد للدراسات العليا.

مواقف شحانة صالح العزاز

شغلت الشيحانة عدة مناصب خلال مسيرتها المهنية رغم صغر سنها، وكانت المناصب التي شغلت فِيْها على النحو التالي

تشغل حاليا منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شغل منصبًا فِيْ إدارة الأعمال فِيْ فونتينبلو، فرنسا.

عملت محاميًا فِيْ واحدة من أكبر مكاتب المحاماة فِيْ الرياض.

شغلت منصب مدير العقود فِيْ صندوق الاستثمارات العامة بالرياض.

عمل كَمْساعد فِيْ Baker & McKenzie فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل كَمْساعد أول فِيْ Vinson & Al Keynes.

عمل مستشارًا قانونيًا فِيْ شركة Vinson & Al Keynes فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

شغلت منصب المستشار القانوني لمجلس إدارة صندوق الاستثمار.

شغلت منصب الأمين العام فِيْ مجلس إدارة صندوق الاستثمار.

كان عضوا فِيْ لجنة الإدارة التنفِيْذية لصندوق الاستثمار.

شغلت منصب مدير إدارة المعاملات التجارية فِيْ صندوق الاستثمارات العامة.

من هُو زوج الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز

الشيهانة بنت صالح العزاز الحالة الاجتماعية غير معروفة، وبعد توليها منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء بالمملكة العربية السَعُودِيْة تم نشر اسم الشيهانة بنت صالح العزاز فِيْ محركات البحث السَعُودِيْة. والعالم العربي لمعرفة كل المعلومات المتعلقة بحياتها المهنية والشخصية وخاصة من هُو زوجها لكنها لم تكتمل. ورد اسم زوجها حتى الآن فِيْ أي بيان رسمي، وفِيْ معظم الحالات، قد تكون الشيحانة عازبة، لكنها لم تعلن الأمر رسميًا بعد.

من هُو والد الشيهانة صالح العزاز

الشيهانة العزاز هِيْ ابنة المصور السعودي الشهِيْر صالح بن عبد الله العزاز، أحد أشهر المصورين فِيْ المملكة، ولدت فِيْ مدينة الخبر بالقصيم، يقع فِيْ وسط المملكة، منذ عام 1959 م، ويبلغ من العمر 63 عامًا، تزوج من سعودية اسمها بدرية، وأنجب القبلة أربع بنات، أكبرهن الشحانة، وكان له دم ومسمى. له محمد. صالح العزاز. .

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