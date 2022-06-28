من هِيْ المذيعة شيماء جمال و التي تم الإعلان عن اختفائها قبل نحو أسبوعين، حيث تم العثور على جثتها فِيْ إحدى الشقق. وحَقيْقَة وفاتها ومن هُو زوجها واهم المعلومات عنها.

من هِيْ المذيعة شيماء جمال من

شيماء جمال مذيعة مصرية. عمل فِيْ عدة محطات فضائية فِيْ جمهُورية مصر العربية. بدأت عام 2017 بتقديم برنامج المشاغبه ثم بدأت مسيرتها بالتطور والازدهار. يختفِيْ بعد ثلاثة أشهر، ويعود مرة أخرى إلى مشاهدة وسائل الإعلام ويحقق نجاحًا أكبر.

سيرة شيماء جمال

تتضمن سيرة المذيعة المصرية شيماء جمال النقاط التالية

الاسم الكامل شيماء جمال.

تاريخ الميلاد من مواليد 30 يناير 1980.

محَلْ الميلاد مواليد الجيزة بمصر.

الإقامة يقيم فِيْ جمهُورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والإيمان أسلم

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية نسبي.

اسم الزوج أيمن حجاج.

المهنة مذيع.

سنوات نشاطها بدأت من عام 2017 حتى وفاتها عام 2022.

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من هُو زوج شيماء جمال

المذيعة شيماء جمال زوج المستشار والقاضي أيمن حجاج. كانت المذيعة شيماء جمال زوجته الثانية ولم يكن لها أطفال. وكان زوجها قد أبلغ عن اختفاء شيماء جمال قبل ثلاثة أسابيع وبعد البحث عنها عثر عليها ميتة فِيْ إحدى الفِيْلات فِيْ المنصورية فِيْ محافظة الجيزة واتهم زوجها بقتلها وسجن سائقه بانتظارها. ابحاث.

حَقيْقَة وفاة شيماء جمال

أعلنت السلطات المصرية وفاة المذيعة شيماء جمال، بعد العثور على جثتها مقتولة بالرصاص، وتم تمثيل جثتها فِيْ 27 يونيو 2022. قبل ثلاثة أسابيع، تلقت السلطات المصرية بلاغًا من زوج شيماء جمال، المستشار أي حجاج، عن اختفائها مما دفع السلطات للبحث عنها والتحقيق فِيْ صحة التحقيق، والرسالة التي قدمها زوجها.

تفاصيل مقتل شيماء جمال

بعد أن طعنت السلطات المصرية فِيْ التقرير المقدم من زوج المذيعة شيماء جمال، أجريت تحقيقات مع عدد من المقربين من زوجها سائق زوجها المتورط فِيْ قتلها، وتم حبسها لمدة أربعة أيام. فِيْ انتظار بحثها.

من هُو قاتل شيماء جمال

قاتل المذيعة شيماء جمال هُو زوجها المستشار أيمن حجاج، حيث اعترف سائقه بتورطه فِيْ الجريمة، حيث أوضح أنه قتلها بالرصاص بعد تشويه جسدها. تزعم بعض المصادر أن زوج شيماء جمال فر إلى لبنان قبل العثور عليه.

وفِيْ نهاية المقال ناقشنا من هِيْ المذيعة شيماء جمال على وقدمنا ​​أهم المعلومات عنها ومن هُو زوجها وحَقيْقَة وفاتها وتفاصيل مقتلها.