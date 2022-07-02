من هِيْ المغنية التركية بيرجن

من هِيْ المطربة التركية بيرغن التي انتشرت قصتها فِيْ الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضت قِصَّة معاناتها الحزينة والصعبة مع زوجها، وفِيْ الدورة سنتحدث عن من هِيْ المطربة بيرغن المعلومات الأكثر أهمية المتعلقة به.

من هِيْ المطربة التركية بيرغن

بيرغن مغنية تركية من مواليد 15 يوليو 1958 م. فِيْ مدينة مرسينا التركية. تعتبر من أنجح وأشهر مطربات السبعينيات. منذ بداية مشوارها الفني، أطلق عليها اسم “امرأة الأحزان”، وهُو ما انعكس فِيْ ألبومها الذي يعتبر الأكثر نجاحًا. حيث أنها وصف لحياتها وقصتها مع معاناة زوجها، حيث أحرقت وجهها واضطرت للظهُور مخفِيْة عينيها وبقيت صورتها فِيْ أذهان الكثيرين حتى الآن.

سيرة مغني بيرغن

تتضمن سيرة المطرب التركي بيرغن العناصر التالية

الاسم الكامل بيرغن سارمير.

الاسم باللغة التركية Belgin Sarilmişler.

مكان الميلاد مواليد مرسينا تركيا.

تاريخ الميلاد من مواليد 15 يوليو 1958 م.

الجنسية يحمل الجنسية التركية.

الجنسية تركية.

المهنة مغنية وممثلة وراقِصَّة.

اللغة الأم التركية.

تاريخ الوفاة توفِيْ 14 آب 1989 م.

سبب الوفاة برصاص زوجها خالص صربس.

العمر عند الوفاة 31 سنة.

تفاصيل قِصَّة المغني بيرغن

بدأت بيرجين حياتها الفنية فِيْ سن مبكرة، وكانت بدايتها الحقيقية من خلال مسرح ملهى ليلي بإصرار من أصدقائها، حيث استطاعت العمل فِيْ نفس الملهى لبعض الوقت، ثم انتقلت إلى مدينة أنقرة. حيث التقت بزوجها خالص سربس، حيث تزوجا لمدة أربع سنوات ليكتشفا بعد ذلك أن زوجها متزوج ولديه ثلاثة أطفال، لذلك تقرر طلاقه نهائياً، ثم عادت برجين إلى الساعة الفنية وتمكنت من ذلك. خلق شهرة عالمية كبيرة من خلال مواهبها المتنوعة فِيْ الغناء والتمثيل والرقص، لكن زوجها لم يتركها حيث عاد ليحرقها بحمض النيتريك مما أدى إلى استخراج عينها اليمنى، وسُجنت لمدة 12 عامًا، و بعد إطلاق سراحه أطلق النار عليها وقتلها، مما أدى إلى وفاتها.

من هُو قاتل المطربة التركية بيرغن

قاتل المطربة التركية بيرغن هُو زوجها السابق خالص سربس، الذي انفصل عنه بعد أربع سنوات من الزواج عندما اكتشفت أنه خدعها بأنه متزوج ولديه أطفال، ليعود بعد أن حقق الشهرة وألقى بها. حامض النتريك وأشعلوا فِيْها النار. الأمر الذي تسبب فِيْ فقدانها لعينها اليمنى، إلا أنها حُكَمْ عليها بالسجن لمدة 12 عامًا، لتعود بعد ذلك الوقت وتطلق النار عليها حتى الموت.

ألبوم للمغني بيرغن

المغنية بيرغن لديها عدد من الألبومات الناجحة خلال حياتها على النحو التالي

الألبوم لدي شكوى.

البوم لو احب الناس.

البوم مصير اخوتنا.

البوم امراة الاحزان.

احرقها يا ربي الألبوم.

ألبوم حبي.

لا اريد البوم.

ألبوم سنوات لا ترحم.

ألبوم My Going Youth.

ألبوم ينهِيْ محنة الاغتراب فِيْ القبر.

أصدرت ألبومي الأخير وهُو أبكي.

وفِيْ نهاية المقال ناقشنا من هِيْ المطربة التركية بيرغن وذكرنا أهم الحقائق والمعلومات المتعلقة بها وما قِصَّة وفاتها وأهم ألبوماتها.