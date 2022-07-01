من هِيْ بنت عمرو دياب

من هِيْ ابنة عمرو دياب ، التي تعتبرها زوجته الأولى الفنانة المصرية شيرين رضا، الابنة الكبرى لعمرو دياب. للتعرف عليها أكثر ثم عبر نكتشف من هِيْ ابنة عمرو دياب.

من هِيْ ابنة عمرو دياب –

ابنة عمرو دياب هِيْ نور عمرو دياب وهِيْ الابنة الكبرى لزوجته الفنانة شيرين رضا. ولدت نور فِيْ مصر عام 1990. حصلت على درجة البكالوريوس فِيْ العلوم البيولوجية وحصلت أيضًا على درجة البكالوريوس فِيْ علوم التسويق وتحولت مؤخرًا إلى اهتمامها بالموضة والأزياء.تعيش نور عمرو دياب مع والدها منذ أن كانت طفلة والآن تعيش فِيْ بريطانيا بغض النظر عن عائلتها.

سيرة نور عمرو دياب

فِيْ ظل الجدل الدائر حول نور عمرو دياب نقدم لكَمْ أهم المعلومات عنها وعن حياتها الشخصية

الاسم الكامل نور عمرو دياب.

اسم الأب عمرو دياب.

اسم الأم شيرين رضا.

مكان الميلاد مصر.

تاريخ الميلاد 1990.

العمر 32 سنة.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

المؤهلات العلمية بكالوريوس فِيْ العلوم البيولوجية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

من هِيْ خطيبة نور عمرو دياب

خطيب ابنة الفنان عمرو دياب هِيْ كيران وودور، شاب بريطاني من أصل أفريقي، وأعلنت نور خطوبتها على هذا الشاب فِيْ 10 أغسطس 2022، حيث أعلنت ذلك عبر بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. يعمل عمرو دياب، خطيب نور، كَمْدرب فِيْ نادٍ رياضي، على الأرجح فِيْ أوائل الثلاثينيات من عمره.

من هِيْ والدة نور عمرو دياب

والدة نور عمرو دياب هِيْ الفنانة المصرية الشهِيْرة شيرين رضا، التي تزوجت الفنان عمرو دياب عام 1989 وأنجبت ابنته الأولى نور عام 1990، وفِيْ عام 1992 طلقت شيرين رضا زوجها عمرو دياب، دون أن توضح الأسباب والأمر يستحق. مشيرة إلى أن نور تعيش مع والدها منذ الصغر لكنها تتواصل مع والدتها باستمرار.

كَمْ عمر نور عمرو دياب

نور عمرو دياب تبلغ من العمر 32 عاما، ولدت عام 1990، وهِيْ الابنة الوحيدة لعمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نور عمرو دياب لم تعيش مع والدتها بل عاشت مع زوجة والدها السابقة زينة عاشور منذ عام 2000 حيث استمرت فِيْ العيش مع والدها لكنها تخلت عن عائلتها مؤخرًا.

إنستغرام نور عمرو دياب

تعد نور عمرو دياب من أكثر الشخصيات نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى بمتابعة كبيرة بسبب شهرة والدها عمرو دياب ووالدتها شيرين رضا. كَمْا تشاركها آراءها واهتماماتها التي يركز معظمها على الموضة، وللدخول إلى حساب نور عمرو دياب الرسمي على إنستجرام، زوروا الرَابِطْ التالي “”.

استكَمْالاً لمقالنا، اكتشفنا من هِيْ ابنة عمرو دياب من وتعرفنا على الكثير من المعلومات عنها، حيث تعرفنا على سيرتها الذاتية وخطيبها، كَمْا تعرفنا على والدتها ونحن قمت بإرفاق رَابِطْ حسابها على تطبيق Instagram.