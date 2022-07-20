تداولت الشابة على يوتيوب، بيسان إسماعيل، منذ ظهُورها المفاجئ على الملأ قبل يومين، حيث عرضت ظهُورها بفستان الدولار الذي كسبته من أرباحها على موقع يوتيوب، لتكون بحسب وصفها “الأكثر فستان باهظ الثمن للعالم “.

رغم أن هناك من يعرفها لأنها نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الكثيرين استجوبوها أيضًا، متفاجئين من هذا السلوك الذي افترضته بعد ارتدائها فستانًا مكوَّنًا من الدولارات فقط.

بيسان من مستخدمي YouTube لديها قناة أسستها عَنّْدما انتقلت إلَّى ألمانيا فِيْ عام 2016. تراوح محتوى قناتها من مقاطع الفِيْديو الكوميدية والمزاح والتحديات والمذكرات إلَّى الغناء والتمثيل، وسرعان ما أصبحت شائعة على YouTube و Instagram.

بيسان يبلغ من العمر 18 عامًا، ولد فِيْ مدينة السويداء عام 2003. قضى طفولته فِيْ سوريا، ولكن بسبب الحرب انتقل إلَّى ألمانيا مع والدته وشقيقه.

فِيْ عام 2017، فاز بيسان إسماعيل بالدرع الفضي لقناته على YouTube، وفِيْ عام 2022 حصل على الدرع الذهبي وفِيْ غضون أشهر قليلة سيحصل على الدرع الماسي.

فِيْ يونيو 2022، أجرت كاميرا “العرب اليوم” مقابلة معها برفقة صديقها أنس الشايب، حول سبب نجاحها عبر المواقع الإعلامية، بصرف النظر عَنّْ مشاركتها فِيْ حفل إطلاق Insta Estate، أول موقع حقيقي على الإنترنت. تطبيق عقارات فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع بين مطوري العقارات والمشترين والمعلنين العقاريين. يتميز بالعروض العقارية الفخمة والفاخرة، ويستضيف فنانون ومشاهِيْر محتواها.

وحقق فِيْديو فستان الدولار الذي ارتدته بيسان إسماعيل عبر قناتها على يوتيوب 1.6 مليون مشاهدة فِيْ يومين، لكنه أثار جدلا كبيرا بين الجمهُور الذي أشاد بفكرته وهاجم سلوكه.

قال أحد المتابعين “ملامح بيسان فظيعة بالمعَنّْى الحرفِيْ للكلمة، وبصرف النظر عَنّْ ذلك، دخلت شخصيتها العفوية والجذابة إلَّى قلبي رغم حداثتها فِيْ المشهد ومثل هذا الحب جاء لي يارب أنها مختلفة عَنّْ البقية وأنا لا أفعل. ر التغيير “.

وكتب آخر “من بين الأشخاص الذين يريدون هذه المبالغ المالية، إذا استخدموها لمنح المحتاجين، لكان ذلك أفادني على الأقل”.

وأضاف معلق ثالث أولا عليك احترام الناس وأوضاعهم فِيْ بلدك سوريا. ثانيًا علنيًا أمام متابعيك، أنا من أصل سوري، وأعرض عليهم فورًا وفورًا مبلغ 50 ألف دولار مقابل شراء الفستان، بشرط أن أتحقق من كل دولار فِيْ الفستان على الهُواء.