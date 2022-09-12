من هِيْ “ثمين”.. زوجة سعد لمجرد الأولى‎‎

يستعد الفنان المغربي سعد للاحتفال بزفافه فِيْ الأيام المقبلة، بعد إعلانه فجأة عَنّْ زواجه من صديق طفولته غيث العلاقي.

ذهب العديد من المتابعين للتحقيق فِيْ ماضي الفنانة قبل الشهرة، لمعرفة المزيد عَنّْ حياتها، ليعرفوا أنه بالفعل مرتبط بالشاب الباكستاني أثناء إقامته فِيْ الولايات المتحدة، وظهرت معه لأول مرة. خلال مشاركتها فِيْ برنامج المواهب الغنائية “سوبر ستار” عام 2007.

ولم يحظ هذا الزواج الذي انتهى بالفراق على نطاق واسع، لأن سعد لمجرد لم يكن مشهُورا فِيْ ذلك الوقت، وحاول الفنان المغربي خلال مقابلاته الإعلامية عدم الحديث عَنّْ هذا الزواج بعد أن اشتهر.

ولكن بمجرد أن ادعى أن الغيرة يمكن أن تدمر أي علاقة، تكهن معجبيه أن سبب انفصاله عَنّْ “ثمين” هُو غيرتها الشديدة منه.

وبالعودة إلَّى الزواج الجديد، أشارت العديد من التقارير الفنية إلَّى أن الاحتفال بزواجه من غيث العلاقي سيكون فِيْ باريس فِيْ 20 سبتمبر 2022، لأنه لا يمكنه حاليًا مغادرة فرنسا بسبب قضية الاغتصاب التي تتعامل معها العدالة الفرنسية.

ولم يتضح أيضًا ما إذا كان سعد لمجرد قد حضر حفل الخطوبة وعقد الزواج فِيْ المغرب، أو إذا كان هناك توكيل رسمي للاحتفال بالزواج.

خلال مسيرته المهنية، تعرض سعد لمجرد لعدة شائعات إعلامية عَنّْ علاقات عاطفِيْة متعددة، من بينها تبرز علاقته مع عارضة الأزياء الإيطالية “لورا فريزون”، التي شاركت معه فِيْ ظهُور مقطع فِيْديو “غلطة”، وبعد ذلك تبرز علاقته مع عارضة الأزياء الإيطالية “لورا فريزون”. فنانين أكدوا أنهم مجرد أصدقاء.

أعقبتها شائعة عَنّْ علاقتها بزميلتها الفنانة ابتسام سكات، خلال زيارتها لطلبة الأكاديمية فِيْ الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي، والتي تغذت فِيْ وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد رد فعل الفنانة على مقابلته. وهُو ما نفته الفنانة، مسلطًا الضوء على الصداقة القوية التي جمعتهما قبل الشهرة.

كَمْا أكد فقط صداقته واحترامه مع مواطنته المغربية مريم سعيد، وكلاهما ينفِيْ كل شائعات الحب المزعومة، كَمْا نفى العديد من العلاقات الأخرى المنسوبة إليه مع ملكة جمال الشرق الأوسط نسرين قطروب.