من هِيْ حنان الطويل ، ظهر العديد من الفنانين الذين اكتسبوا شهرة كبيرة فِيْ العالم العربي فِيْ المشهد الفني المصري ومن أهم الفنانين حنان الطويل التي أثارت جدلاً واسعاً حتى بعد وفاتها. دينها الصحيح وحَقيْقَة زواجها وكل المعلومات المتعلقة بحياتها الشخصية.

من هِيْ حنان الطويل

حنان الطويل ممثلة مصرية من مواليد جمهُورية مصر العربية عام 1966 م. أخذت عدة أدوار بطولية منها مسرحية حكيم عيون، بالإضافة إلى أدوارها الصغيرة التي كان لها تأثير كبير على السينما المصرية، وتوفِيْت عام 2004 م. وكان يبلغ من العمر 38 عامًا حينها.

سيرة حنان الطويل

قدمت حنان الطويل العديد من الأعمال الفنية فِيْ السينما المصرية قبل وفاتها ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها ما يلي

الاسم الحقيقي طارق.

الاسم بعد المتحولة حنان الطويل.

تاريخ الميلاد 12 فبراير 1966 م

مكان الميلاد مدينة الفِيْوم بجمهُورية مصر العربية.

مكان الاقامة الحالي جمهُورية مصر العربية.

العمر 38 سنة.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الرسمية العربية.

لغات أخرى اللهجة المصرية.

المهنة ممثل.

سنوات العمل بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 م. – حتى 2003 م

دين حنان الطويل

الفنانة حنان الطويل تحمل الدين الإسلامي ومعتقدات أهل السنة والمجتمع. جاء ذلك من قبل العديد من المصادر المقربة منها، حيث كثرت الشائعات حول تحولها إلى دين آخر، خاصة عندما تحولت من رجل إلى امرأة. جعلتها عرضة للتنمر طوال حياتها رغم ابتسامتها .. وجوه كثير من المعجبين لكنها عانت من الألم والحزن حتى وفاتها عام 2004 م.

هل تزوجت حنان الطويل

تزوجت الفنانة حنان الطويل من رجل يدعى خالد الدمياطي مصري الجنسية. هذا معروف له فقط. ولم تذكر الفنانة حنان الطويل أي معلومة عنها من قبل، بعد زواجها، اختفت من التليفزيون والمسرح، ولم تقدم أي عمل فني منذ ذلك الحين، وأدى هذا الزواج إلى ولادة ابنها الوحيد. أحمد. ثم ماتت وظهرت شائعات كثيرة دون أن نعرف وفاتها الحقيقية حتى يومنا هذا.

سبب تحوّل حنان الطويل

ذكرت حنان الطويل فِيْ عدة لقاءات تلفزيونية سبب تحولها من ذكر إلى أنثى وقالت إنها شعرت دائمًا بالغرابة رغم أنها عاشت حياتها كلها بجسد ذكر، إلا أن جينات الأنثى تتحكَمْ فِيْها أكثر من جينات الذكر. . فِيْ حركتها وطريقة حديثها كانت تميل إلى أن تكون أنثوية، وذهبت إلى حنان فِيْ العديد من الدول العربية لتقوم بعملية التحول ووجدت دعمًا من عائلتها.

الفنانة حنان الطويل قبل التحول

تمكنت الفنانة حنان الطويل من إجراء عملية جراحية حولتها من رجل إلى امرأة وعاشت حياتها كلها فِيْ جسد أنثوي حتى ماتت. فِيْما يلي صور حنان الطويل قبل عملية التحول

كيف ماتت حنان الطويل

الكثير من الشائعات حول وفاة الفنانة حنان الطويل جاءت من هذه الشائعات حول مقتلها والتي أفاد البعض كذباً بأنها كانت مجنونة ليتم نقلها إلى مستشفى الطب النفسي العباسي وقيل إنها توفِيْت هناك بنوبة قلبية. نتيجة الصدمة الكهربائية، وقال آخرون إنها انتحرت بسبب تعرضها للتنمر بعد أن تحولت من رجل إلى امرأة، وما زالت أنباء وفاتها غير واضحة.

عمل فني حنان الطويل

قدمت الفنانة حنان الطويل العديد من الأعمال الفنية التي جعلتها مشهُورة فِيْ الوطن العربي ومن أهم أعمالها الفنية ما يلي

فِيْلم ناظر 2000 م

فِيْلم عسكر فِيْ المخيم أريد حقي عام 2003 م.

فِيْلم 55 سيارة إسعاف 2001 م

تاريخ الدول تاريخ 1999 م.

بهذا أكَمْلنا هذا المقال بعنوان من هِيْ حنان الطويل حيث تناولنا معلومات عن حنان الطويل دينها الصحيح ومن هُو زوجها سبب تحولها صورها من قبل من تحولها، طريقة وفاتها واهم اعمالها الفنية.