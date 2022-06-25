من هِيْ رنين سلعوس

من هِيْ رنين سالوس ، الشابة الفلسطينية التي ينشر اسمها على مواقع البحث، خاصة أن حالتها تشبه حالة نيرة المصرية وإيمان أرشيد الأردنية، وأصبحت مؤخرًا رائدة فِيْ مواقع التواصل خاصة بعد الكشف عن التفاصيل الأولية لقضية رنين سالوس، وتتعهد بالبحث عن أهم المعلومات عن الشابة رنين. بالإضافة إلى القِصَّة الكاملة رنين سالوس، تفاصيل مقتل رنين سالوس، وما ورد بلغات عائلتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

من هِيْ رنين سالوس –

رنين سالوس طالبة فلسطينية تدرس فِيْ جامعة النجاح الوطنية فِيْ عامها الثاني. وانتشر اسم سالوس بعد أن أعلنت عائلتها انتحارها، حتى تظهر التفاصيل فِيْ ظل هذه الواقعة. تواصلت رنين مع ابنة عمها وتعيش فِيْ قرى نابلس. الجدير بالذكر أن رنين من أفضل الشباب فِيْ جامعة النجاح متفوقة علمياً وحصلت على معدل 91 فِيْ الثانوية العامة.

سيرة رنين سالوس

بعد انتشار الخبر وظهُور اسم رنين سالوس فِيْ محركات البحث بدأت عمليات البحث عن أهم المعلومات عنها والتي نلخصها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل رنين مجد فوزي سالوس.

مكان الميلاد قرى نابلس / فلسطين.

سنة الميلاد مواليد 2002 م.

تاريخ الوفاة الجمعة 24 يونيو 2022 م

الجنسية يحمل الجنسية الفلسطينية.

محَلْ الاقامة قرية بني مجدل بن فاضل / نابلس / فلسطين.

اللغة الأم العربية واللهجة الفلسطينية.

لغات أخرى الإنجليزية بطلاقة.

المهنة طالبة ثانوية تخصص محاسبة.

علما الأم جامعة النجاح فِيْ نابلس.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم الخطيب ابن عمها مجدي سالوس.

رنين سالوس كَمْ عمره

الشابة رنين سالوس تبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا، من مواليد 2002. بدأت حياتها الجامعية فِيْ عام 2022. نظرًا لتفوقها الأكاديمي فِيْ المدرسة الثانوية، تم قبولها من قبل أكبر جامعة فلسطينية فِيْ نابلس، وهِيْ جامعة النجاح. الجامعة. يشار إلى أن الموت كان قريبًا جدًا من رنين، فلم تستطع إكَمْال دراستها الجامعية.

قِصَّة رنين سالوس

تدور قِصَّة الطالبة رنين سالوس، حول الأحَلْام التي اضطرت هذه الفتاة لتسويتها مع ابن عمها “مجدي سالوس”، حيث أنهما كانا مخطوبين ومخطوبين، لكن والدتها رفضت هذه العلاقة لأن الأسرتين لم تتفقا. على الرغم من سفر والدة سالوس إلى المملكة الأردنية، إلا أن الهاشمية استمرت فِيْ الضغط على الشابة للزواج من ابن عمها وإنهاء خطوبتها، وسافر شقيقها الأكبر من الأردن فِيْ نابلس لمتابعة هذه الإجراءات، وفِيْ منتصف الطريق. من إنكار رنين الصريح، قتلها أفراد عائلتها وشوهُوا جسدها، ثم أدعو الله أن تكون هذه الأخيرة قد انتحرت.

تفاصيل مقتل رنين سالوس

وصلت شرطة نابلس إلى مسرح الجريمة بعد أن نددت ببدء التحقيق الفعلي فِيْ مقتل رنين سالوس، وكشف التحقيق الجنائي عن تعرضها للتعذيب والإيذاء وعدم انتحارها. واعتقلت شرطة المدينة شقيقها أول متورط فِيْ الجريمة، ولا توجد تفاصيل أخرى تنشرها الجهات الأمنية حول هذه القِصَّة، الجدير بالذكر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن والدة الشابة كانت المحرض الأول، لأنها لم تحضر جنازة ابنتها وادعت أنها لا تستطيع العودة من الأردن إلى فلسطين.

رنين سالوس تويتر

انتشرت قِصَّة الشابة رنين سالوس على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنال الكثير من التفاعل من روادها، حيث ظهرت بوادر الغضب والاستياء، خاصة وأن هذه هِيْ الجريمة الثالثة فِيْ الشرق الأوسط، ونشر آخرون لها. القِصَّة .. رنين سالوس ليتمكن الجمهُور من فهمها والوصول إلى الهاشتاج الذي يحمل اسم الطالب. رنين سالوس لمعرفة المزيد عن التحقيق ونتائج هذه الجريمة النكراء بالضغط على رَابِطْ “”.

لذا نأتي إلى الجزء الذي نتحدث فِيْه عن الوسط وهُو رنين سالوس من بالإضافة إلى تفاعل الجماهِيْر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.