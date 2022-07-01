من هِيْ زوجة الامير فِيْصل بن الحسين

من هِيْ زوجة الأمير فِيْصل بن الحسين تزوج الأمير فِيْصل ثلاث مرات خلال حياته، ورغم أن زواجه الأول والثاني لم يتوج بالنجاح والاستمرارية، إلا أن زواجه الحالي مستقر ويعيش مع زوجته فِيْ وئام وانسجام. هُو وسنتحدث أيضًا عن زواجه الأول والثاني بالإضافة إلى ذكر رَابِطْ حساب الأمير على تويتر.

من هُو الأمير فِيْصل بن الحسين –

الأمير فِيْصل بن الحسين هُو نجل الملك حسين والأميرة منى، والأخ الأصغر للملك عبد الله الثاني. وتقلد أحياناً منصب الوصي أثناء غياب شقيقه “الملك عبد الله الثاني” فِيْ الخارج. ولد الأمير فِيْصل فِيْ عمان بعد عام 1970 وانتقل إلى المملكة المتحدة حيث التحق بمدرسة سانت إدموند وكان تعليمه الجامعي فِيْ جامعة براون التي تخرج منها عام 1985 بدرجة فِيْ الهندسة الكهربائية. تلقى فِيْصل دروسًا فِيْ الطيران وحصل على رخصة طيار خاص.

سيرة الأمير فِيْصل بن الحسين

يمكن تحديد سيرة الأمير فِيْصل بن الحسين من خلال المعلومات الموجزة والوقائعية التالية

الاسم الكامل فِيْصل بن الحسين بن طلال.

اسم الأب حسين بن طلال

اسم الأم منى الحسين

تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1963

مكان الميلاد عمان، المملكة الأردنية.

العمر الحالي 59 سنة.

ألما ماتر جامعة براون، كلية كرانويل الجوية.

الإنجاز الأكاديمي درجة البكالوريوس فِيْ الهندسة الإلكترونية.

الوظيفة الحالية نائب الملك عبد الله الثاني.

الترتيب الفريق الأول.

سنوات النشاط 1988 – حتى الآن.

اللغة الأم العربية.

اللغات عربي، إنجليزي.

من هِيْ زوجة الأمير فِيْصل بن الحسين

زوجة الأمير فِيْصل بن الحسين هِيْ الصحفِيْة زينة لباد. تزوج الأمير فِيْصل من المذيع الإذاعي الأردني زينة لبدة، ابنة رجل الأعمال د. فارس لبادا فِيْ 4 كانون الثاني 2014. أقيم حفل الزفاف فِيْ منزل والديها فِيْ عمان، بالإضافة إلى أبناء الأمير فِيْصل الأربعة من زوجته. أولًا، أنجب الأمير فِيْصل والأميرة زينة طفلان معًا

الأمير عبدالله بن فِيْصل مواليد 17 فبراير 2016

الأمير محمد بن فِيْصل مواليد (8 أبريل 2017).

سيرة زينة لبادة

تتمثل سيرة الأميرة زينة لباد فِيْ المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل زينة فارس لبدة.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد عمان، الأردن.

الجنسية أردني.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الأمير فِيْصل بن الحسين بن طلال

الأبناء عبد الله، محمد.

الإنجاز الأكاديمي غير معروف.

الاحتلال غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات عربي، إنجليزي.

من هِيْ الزوجة الأولى للأمير فِيْصل بن الحسين

الزوجة الأولى للأمير فِيْصل بن الحسين هِيْ السيدة عالية الطباع. تزوج الأمير فِيْصل علياء الطباع فِيْ أغسطس 1987، وعلياء هِيْ ابنة السيد توفِيْق الطباع، مؤسس ورئيس شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية. وزوجته لمياء أديم، لكنهما أعلنا انفصالهما فِيْ أبريل 2008 م، رزق الأمير فِيْصل من زوجته الأولى الطباع بأربعة أطفال

الأميرة آية ولدت (11 فبراير 1990).

الأمير عمر ولد (22 أكتوبر 1993).

الأميرة سارة ولدت (27 مارس 1997) (توأم عائشة).

الأميرة عائشة ولدت (27 آذار 1997) (توأم سارة).

والجدير بالذكر أن الأمير فِيْصل انخرط فِيْ خطوبة سارة بسام قباني فِيْ 20 مارس 2010 فِيْ جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة حيث تزوج الزوجان فِيْ 24 مايو 2010، وأعلن على صفحة الأميرة على فِيْسبوك أن الأمير فِيْصل والأميرة سارة قد انفصلا فِيْ 14 سبتمبر 2013، بعد ثلاث سنوات من الزواج، لم يكن للزوجين أطفال.

استئناف درجة حرارة عالية

تمثل سيرة السيدة عالية الطباع بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ارتفاع طابا.

مولود 15 سبتمبر 1964.

مكان الميلاد عمان، الأردن.

العمر 57 سنة.

الجنسية أردني.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية مفترق.

اسم الزوج الأمير فِيْصل بن الحسين بن طلال

الأبناء أربعة أولاد (آية، عمر، عائشة، سارة).

ألما ماتر جامعة ساسكس.

المهنة أميرة.

اللغة الأم العربية.

اللغات عربي، إنجليزي.

تويتر الأمير فِيْصل بن الحسين

انضم الأمير فِيْصل بن الحسين إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر فِيْ مايو 2014 وكان نشطًا لبعض الوقت من خلال حسابه الفريد على تويتر، وعلى الرغم من أن نشاطه الحالي على حساب تويتر قليل جدًا إلا أن لديه 12.8 ألف متابع ويمكن للأمير فِيْصل بن أن يكون تلاه الحسين مباشرة عبر حسابه الفريد على منصة التواصل الاجتماعي تويتر “”.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بالأمير فِيْصل وسيرته الذاتية، حيث ذكرنا من هِيْ زوجة الأمير فِيْصل بن الحسين وهِيْ أيضًا زوجته الأولى وسيرتهما الذاتية.