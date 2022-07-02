من هِيْ زوجة الامير هاري

من هِيْ زوجة الأمير هاري على والتي هِيْ جزء من العائلة المالكة الإنجليزية والتي تم الحديث عنها كثيرًا فِيْ سياق تحسين العمليات الداخلية فِيْ بريطانيا، بعد التحقيق فِيْ تنمر دوقة ساسكس على الموظفِيْن الذين يعملون لصالح العائلة المالكة ومصادر الملكية ووصف الوضع بأنه مقلق وأن تفاصيل القضية ستبقى فِيْ السطور التالية، وسيناقش هُوية دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري كذلك.

من هِيْ زوجة الأمير هاري –

راشيل ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، هِيْ ممثلة إنسانية أمريكية متقاعدة، اشتهرت بدورها فِيْ دور راشيل زين فِيْ Suits و Amy Jessup in Fringe.

سيرة راشيل ميغان ماركل

فِيْ عام 2022، أعلنت ميغان عودتها إلى السينما بعد تنحيها هِيْ وزوجها من واجباتهما الملكية، من خلال دور فِيْ فِيْلم ديزني الوثائقي Elephant.

الاسم والأصل راشيل ميغان ماركل – بالإنجليزية “راشيل ميغان ماركل”.

اسم الأب توماس دبليو ماركل.

اسم الأم دوريا راجلاند.

الاسم المستعار دوقة ساسكس

تاريخ الميلاد 4 أغسطس 1981 م

علامة الفلكية ميغان ليو.

مكان الميلاد لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

مكان الإقامة تورين، المملكة المتحدة.

العمر أربعون سنة.

الجنسية أمريكي.

الدين مسيحي.

الاسم كاثوليكي.

المؤهلات الأكاديمية درجة البكالوريوس فِيْ المسرح الدولي.

ألما ماتر جامعة نورث وسترن.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

المهنة ممثلة متقاعدة – ناشطة انسانية.

مسيرتها الفنية انطلقت من استوديو الفن عام 1986 م. – حتى اليوم.

كَمْ عمر ميغان

الأميرة راشيل ميغان ماركل تبلغ من العمر أربعين عامًا، ولدت فِيْ لوس أنجلوس فِيْ 4 أغسطس 1981 م، وعلامتها الفلكية هِيْ ليو وهِيْ ابنة توماس دبليو فِيْ البداية، تعمل مدرس يوغا ومعالج نفسي فِيْ مدرسة طبيعة عمله ساهم والدها فِيْ تقريبها من عالم التمثيل، خاصة بعد مشاهدته مع والدها البيئة التصويرية لأكثر من عمل فني. إنه ينتمي إلى عائلة مسيحية كاثوليكية. التحقت بالمدرسة الثانوية فِيْ المدرسة الثانوية الكاثوليكية الخاصة للبنات فِيْ لوس أنجلوس.

الأمير هاري على

الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفِيْد ناشط بريطاني فِيْ مجال حقوق الإنسان ورجل أعمال. أسس هاري مجموعة Invictus Games Group فِيْ عام 2014، من خلال شركته الخاصة، والتي يواصل دعمها، بالإضافة إلى رعاية العديد من الشركات والجمعيات الأخرى ذات المخططات الخيرية الإنسانية. نال لقب دوق ساسكس وإيرل دمبارتون وبارون. كيلكيل من جدته، ملكة بريطانيا الحالية، حاصل على درجة علمية فِيْ العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهِيْرست، التي يعهد إليها بتخريج جميع ضباط القوات البرية فِيْ المملكة المتحدة.

كَمْ عمر الأمير هاري

ولد الأمير هاري فِيْ مدينة بادينجتون بلندن فِيْ 15 سبتمبر 1984 م، ويبلغ اليوم 37 عامًا. وهُو الابن الثاني لتشارلز، ولي عهد بريطانيا، من زوجته ديانا، أميرة ويلز، والسادس فِيْ ترتيب ولاية العرش البريطاني. تم تسميته، على عكس اسم ولادته، الأمير هاري من قبل عائلته وأصدقائه. رافق هاري وشقيقه والديه فِيْ جميع المهام الرسمية والإنسانية فِيْ رغبتهما فِيْ أن يكونا الأبناء الأكثر انفتاحًا فِيْ العائلة المالكة، وقد انفصل والديه عام 1996 وتوفِيْت والدته فِيْ العام التالي بعد حادث مأساوي فِيْ باريس.

الأمير هاري وزوجته وأولاده

بدأت علاقة ميغان بالأمير هاري سرا منذ يونيو 2016. راشيل تتصرف مباشرة بعد إعلان زواجها، الذي حدث فِيْ 19 مايو 2022 ومر عام كامل، أنجبت ميغان، دوقة ساسكس، هاري، ابنهما الأول.، أرشي مونتباتن وندسور ؛

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بالحياة الخاصة للأمير هاري وطبيعة علاقته المثالية بزوجته على الرغم من فارق السن بينهما، نختتم مقالنا من هُو زوجة الأمير هاري على موقع حيث التقينا من خلال فقراتها المختلفة مع آخر شخصية وكل التفاصيل. من حياتها، سواء كانت تتعلق بها أو خاصة.