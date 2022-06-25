من هِيْ الزوجة الحالية لتيم حسن التي دارت حديث المشهد الفني العربي بعد أنباء عن انتظارها لمولود جديد من تيم حسن، بالتزامن مع تورط زوجها فِيْ تصوير آخر كواليس الفِيْلم. شرطة الهبة الاجتماعية التي من المتوقع أن تحقق نجاحا باهرا مقارنة بنجاحات جميع أجزاء مسلسل Prestige، من هُو تيم حسن و هذه هِيْ التفاصيل التي سيتم تقديمها فِيْ الأسطر التالية، كَمْا تؤكد البيانات.

من هِيْ زوجة تيم حسن الحالية

زوجة تيم حسن الحالية، وفاء الكيلاني، مقدمة فنية مصرية تبلغ من العمر 49 عامًا. ولد فِيْ القاهرة فِيْ 10 سبتمبر 1972. وخلال تلك الفترة استضاف العشرات من المشاهِيْر، جاء من عائلة مسلمة مثقفة فِيْ القاهرة، من الطبقة الوسطى بين بنات ثلاث لرجل أعمال مصري، جامعة ناطقة باللغة العربية. أما وفاء، فقد درست العلوم السياسية فِيْ جامعة بنغازي فِيْ ليبيا، ثم تابعت دراستها للحصول على درجة الدراسات العليا فِيْ علم النفس.

كَمْ مرة تزوج تيم حسن

تيم حسن له تجربتان زواج، أولهما مواطنته وزميلته ديما بياعة، التي انخرطت معها منذ بداية مشواره الفني عام 2002 م، لكنهما انفصلا بعد عشر سنوات بسبب الظروف. خيانة؛ وبحسب ديما بياعة، فإن له ولدان، ورد وفهد، ثم فِيْ 9 مايو / أيار 2017، ارتبط بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. تمت مطاردة شائعاتهم أكثر من مرة، لكنهم كذبوا بإطلالات رومانسية كرد مباشر على مؤيديها.

تيم حسن

تيم حسن ممثل سوري فِيْ الخمسينيات من عمره حاصل على إجازة فِيْ التمثيل من معهد دمشق للفنون المسرحية لأنه رفض أكثر من مرة. من الناحية الفنية منذ عام 2000، حقق شهرة كبيرة بفضل جماله وهِيْمنته فِيْ الشخصيات حتى أصبح من نجوم العرب من الدرجة الأولى واستطاع أن يلعب أدوارًا صعبة ومعقدة.

كَمْ عمر الفنان السوري تيم حسن

بلغ النجم تيم حسن مؤخرًا 45 عامًا، حيث ولد فِيْ الشيخ بدر فِيْ تارتو فِيْ 17 فبراير 1976 م. أمضى جزءًا من طفولته هناك قبل أن ينتقل مع أسرته إلى دمشق. نشأ تيم وترعرع فِيْ العاصمة ودرس فِيْها جميع مراحَلْ تعليمه دون استثناء.كن شخصًا لديه ميل للإبداع والصدق يمكن أن يؤذي الآخرين.

سيرة تيم حسن

حقق الفنان تيم حسن، مؤخرًا، نطاقًا واسعًا من الشهرة، بعد النجاح الكبير لأجزاء من مسلسله العربي المشترك، الهبة، الذي جسد حياة عائلة سورية تعيش فِيْ لبنان. قائمة بأهم هُويات تيم حسن الشخصية

الاسم والنسبة تيم حسن – باللغة الإنجليزية “تيم حسن”.

الأهل غير معروف.

الاسم المستعار شيخ الجبل.

تاريخ الميلاد 17 فبراير 1976 م

محَلْ الميلاد الشيخ بدر – طرطوس – سوريا.

محَلْ الإقامة الحالي التنقل بين بيروت والقاهرة.

العمر 45 سنة.

الجنسية الجنسية السورية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية درجة التمثيل.

علما الأم معهد دمشق العالي للفنون المسرحية بدمشق.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سورية.

المهنة ممثل.

مسيرته الفنية دخل تيم حسن عالم الفن عام 2000 – حتى يومنا هذا.

أشهر مسلسلات تيم حسن

قدم تيم حسن عشرات الأعمال الفنية خلال مسيرته الفنية، كان أولها مسلسل الأطفال ذات مرة، قبل أن يكلفه الراحَلْ حاتم علي بدور الجرو فِيْ مسلسل الزي سالم وهُو بوابته. حتى النجم ومن أهم مسلسلاته

صلاح الدين الأيوبي.

أسعد ورق.

نزار قبانى.

الاغتراب الفلسطيني.

ملوك الاعترافات.

سباق فِيْ الرمال.

هِيْبة.

التشيلو.

نص اليوم.

شاهِيْن فالكون.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بأهم مسلسلات تيم حسن نختتم مقالنا بعنوان من هِيْ زوجة تيم حسن الحالية والتي تخبرنا من خلال فقراتها عن شخصية تيم وكافة ملامح وتفاصيل حياته الخاصة.