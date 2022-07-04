من هِيْ زوجة صالح العزاز المرأة القوية التي أثبتت للعالم مسؤوليتها بعد وفاة زوجها قبل نحو عشرين عاما تاركا وراءه خمسة أطفال فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تجيب ف هذا السؤال بالإضافة إلى معلومات أخرى حول.

من هِيْ زوجة صالح العزاز –

زوجة الكاتب والمصور السعودي صالح العزاز هِيْ بدرية القبلان حاصلة على درجة الدكتوراه، وعملت فِيْ نفس الجامعة أستاذاً مشاركاً، ولا تزال بدرية القبلان تدرس اللغة الإنجليزية حتى الآن.

سيرة بدرية القبلان

تعتبر بدرية القبلان من أشهر النساء فِيْ المجتمع السعودي، خاصة أنها عملت فِيْ مجال التعليم، ومن خلال النقاط التالية نقدم لها أهم المعلومات

الاسم الكامل بدرية القبلان

تاريخ الميلاد غير معروف.

العمر من المقدر أن تكون فِيْ العقد السادس من عمرها.

مكان الميلاد القصيم، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج صالح العزاز.

عدد الاطفال خمسة اطفال.

اللغة العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

المؤهلات بكالوريوس ودراسات عليا فِيْ اللغة الإنجليزية.

ألما الأم جامعة الأميرة نورة.

الدين الاسلام.

المهنة أكاديمي، أستاذ جامعي.

من هُو صالح العزاز –

صالح عبد الله العزاز محرر صحفِيْ وكاتب ومصور من مواليد المملكة العربية السَعُودِيْة. ولد الُغُزاز فِيْ القصيم عام 1959 م، ودرس الهندسة فِيْ البداية، لكنه سرعان ما غادر للعمل فِيْ صحيفة “اليوم” السَعُودِيْة وأصبح جزءًا لا يتجزأ من الشخصيات العامة بعد أن أقام أكثر من معرض للتصوير الفوتوغرافِيْ فِيْ العقد. التسعينيات وميلنيوم صالح العزاز توفِيْ عام 2002 م بعد دخوله فِيْ غيبوبة بسبب سرطان الدماغ.

سيرة صالح العزاز

يتمتع صالح العزاز بخلفِيْة مهنية إبداعية، عمل لسنوات فِيْ الوسط الإعلامي، ونقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل صالح بن عبدالله العزاز.

تاريخ الميلاد من مواليد 1959 م.

مكان الميلاد الخبر، القصيم، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج بدرية قبلان.

عدد الاطفال خمسة اطفال.

اللغة العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

المؤهلات كلية الهندسة.

الأم جامعة الملك سعود بالرياض.

الدين يلتزم بالدين الإسلامي.

المهنة مصور فوتوغرافِيْ وصحفِيْ.

تاريخ الوفاة 15 ديسمبر 2002 م

عمر الموت حوالي 43 سنة.

سبب الوفاة المضاعفات الصحية الناتجة عن تفشي سرطان الدماغ.

أبناء صالح العزاز

ولصالح العزاز أربع بنات من زوجته بدرية القبلان وشاب عملت والدتهما على تربيتهن خاصة بعد وفاة والدهما.

شحانة صالح العزاز 35 سنة، مستشارة قانونية وأمين سر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

شهد صالح العزاز 32 سنة ويدير مكتب معماري.

شهلا صالح العزاز 29 سنة تعمل مهندسة فِيْ شركة تكنولوجيا.

عبدالله صالح العزاز 27 سنة مهندس وباحث فِيْ النفط والطاقة.

ليانا صالح العزاز عمرها 25 سنة، أكَمْلت البكالوريوس.

وها نحن نصل إلى ختام هذا المقال حول من هِيْ زوجة صالح العزاز و، حيث تناولنا تفاصيل مهمة عن شخصية صالح العزاز وزوجته بدرية القبلان من خلال سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى عدد وأعمار أولاده.