من هِيْ زينة المرعبي التي توفِيْت مع جورج الراسي

ثارت تساؤلات كثيرة حول هُوية الشابة زينة المرابي التي توفِيْت مع الفنان اللبناني جورج الراسي فجر اليوم السبت، بعد اشتباك مروع بينهما على الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودتهما. من حفل غنائي أحياه الفنان فِيْ دمشق ليلة الجمعة.

حسب النبأ المتداول. الشابة زينة المراعي ولدت عام 1984 فِيْ مدينة طرابلس اللبنانية، وهِيْ متزوجة ولديها ثلاث بنات وهِيْ صديقة حميمية للفنان جورج الراسي.

وأضافت المعلومات أن زينة المراعبي ظهرت مع الراسي فِيْ أكثر من مناسبة، تنظمان أعمالهما الفنية، وما يوحدهما سوى الصداقة.

نُشر جواز سفر زينة، الذي يوثق معلوماتها، على وسائل التواصل الاجتماعي.

أثارت صورة زينة حالة من الحزن الشديد لدى الجمهُور عبر المواقع الإعلامية فور انتشارها، خاصة أنها تركت له ثلاث بنات، حيث ظهرت معهن خلال احتفال بإحدى المناسبات، وتتبع أثرها. وعلق “الصورة أبكيتني رغم أنني لم أكن أعرف زينة إلا أنها تركت ثلاث وردات ورحلت ربي الله أهلها الصبر والعطف مع البنات”.

وأضاف آخر “حدث لي موقف غير طبيعي من البكاء بعد رؤية صورة زينة وبناتها الثلاث. مات وهُو جائع ينتظر عودة والدته. مات أثناء نومه فِيْ الخامسة صباحا. لأنهم عَنّْدما استيقظوا كانوا ينتظرون مكالمتها، أو فاجأتهم بعودتها للفتاة فِيْ الصباح، حكايات العم دور فِيْ رأسي حول لمس المشاهد.

تضرر المجتمع الفني اللبناني والسوري، وكذلك الجمهُور، بوفاة الفنان جورج الراسي، إثر حادث مروري مروع على طريق سريع دولي فِيْ منطقة البقاع شرقي لبنان، على الحدود مع سوريا.

وبحسب المعلومات المتناقلة فإن جورج الراسي “نام” أثناء قيادته السيارة التي كانت تعبر الحدود السورية. مما تسبب فِيْ اصطدامه بجدار كبير على طريق مصنع ووفاته على الفور مع الشابة التي كانت ترافقه.

على الفور توجهت القوات الأمنية إلَّى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، صباح السبت، على تويتر، أن شخصين لقيا مصرعهما بعد اصطدام سيارتهما بالفاصل الإسمنتي عَنّْد نقطة المصنع – البقاع الحدودية.

ولم يحدد الدفاع المدني اللبناني فِيْ تغريدة له هُوية الضحيتين وأشار إلَّى أن عَنّْاصره استخدموا “معدات إنقاذ هِيْدروليكية” لأن “هِيْكل السيارة أصيب بأضرار بالغة نتيجة قوة الحادث”.

فِيْ غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية، أن الراسي، 39 عاما، “توفِيْ بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي فِيْ بلدة المصنعة، عَنّْد النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء قدومها من الحدود السورية. “