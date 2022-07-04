من هِيْ شهد صالح العزاز تلك الفتاة التي اشتهرت مؤخرًا وانتشر اسمها فِيْ جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً منصة تويتر بسبب المساهمات والأعمال العديدة التي تقوم بها والمتعلقة بمجالها علي وهُو صالح العزاز ووالدها

من هِيْ شهد صالح العزاز –

شهد العزاز مهندسة معمارية وابنة المصور السعودي الراحَلْ صالح العزاز. الجدير بالذكر أن شهد صالح العزاز تخرجت من مدرسة نجد الخاصة ثم حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة فِيْ الهندسة المعمارية، وأيضاً حاصلة على درجة الماجستير من جامعة الذكاء الاصطناعي بمدريد فِيْ المجال. للهندسة المعمارية.، تجدر الإشارة إلى أنها المالك الأصلي لشركة Azez Architecture Office Architects.

السيرة الذاتية شهد صالح العزاز

أهم المعلومات عن شهد صالح العزاز نعرضها فِيْ السطور التالية

الاسم شهد صالح عبدالله العزاز.

تاريخ الميلاد مواليد 1990 م.

مكان الميلاد الرياض – المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين الاسلامي.

الأب المصور الراحَلْ صالح العزاز.

الأم بدرية القبلان.

الأشقاء شاهانا – شهلا – ليانا.

من هُو صالح العزاز أبو شهد العزاز

فِيْما يلي أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بوالد شهد العزاز المصور السعودي صالح عبد الله شهد العزاز

الاسم الكامل صالح بن عبدالله العزاز.

تاريخ الميلاد من مواليد 1959 م.

مكان الميلاد الخبر، القصيم، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج بدرية قبلان.

عدد الاطفال خمسة اطفال.

اللغة العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

المؤهلات كلية الهندسة.

الأم جامعة الملك سعود بالرياض.

الدين يلتزم بالدين الإسلامي.

المهنة مصور فوتوغرافِيْ وصحفِيْ.

تاريخ الوفاة 15 ديسمبر 2002 م

عمر الموت حوالي 43 سنة.

أعمال وإنجازات صالح العزاز

قدم صالح بن عبد الله العزاز العديد من الأعمال التي نالت العديد من الجوائز، ومن أهمها وأبرزها ما يلي

– المعرض الفردي للصور عام 1996 م. فِيْ صحراء المملكة العربية السَعُودِيْة.

تعرض غير محدود 2001 م

فاز بالمركز الثاني فِيْ مسابقة الصين العالمية للصور.

كتب كتاب الأزرق المستحيل.

ألف كتاب “الجندرية” الكتاب الوطني المصور.

تعرض غير محدود 2001 م

العودة إلى كتاب الأرض.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال من هُو شهد صالح العزاز على ، والذي التقينا من خلاله شهد صالح العزاز، ابنة المصور السعودي الشهِيْر صالح عبدالله العزاز، بالإضافة إلى الميدان. هذه الفتاة الشابة الصاعدة وتعرفنا أيضا على أعمال وإنجازات صالح العزاز.