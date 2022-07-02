من هِيْ شيماء الشايب و المغنية المصرية التي انضمت إلى نجم بوليوود كبير فِيْ إصدار أغنية مشتركة، نشأت شيماء الشايب مع الجمهُور وكانت اكتشاف مصري عظيم فِيْ عالم الفن على وجه الخصوص، وذلك تركز غنائها على أركان الموسيقى العربية والراب، من هِيْ الشابة شيماء الشايب، وكيف بدأت ومن هُو والدها الممثل المصري الذي قدم لك كل هذه المعلومات عبر سطور هذا المقال من خلال متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هِيْ شيماء الشايب –

شيماء الشايب مغنية من أصول مصرية. ولدت شيماء فِيْ عائلة مهتمة بالفن والموسيقى. والدها ملحن وممثل شفِيْق الشايب ووالدتها المطربة فاطمة عيد. أعيد ترتيب إحدى أغاني كوكبة الشرقية “أم كلثوم” فِيْ ألبومها الثاني، غابت شيماء عن الجمهُور لأسباب إنتاجية، لكنها تعاونت مؤخرًا مع المنتج “ريتشارد الحاج” للعودة بقوة لإصدار جديد. الأغاني.

سيرة شيماء الشايب

شيماء الشايب الصوت المصري الذهبي نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم شيماء الشايب.

الاسم الانكليزي شيرين الشايب.

اسم الأب شفِيْق الشايب.

اسم الأم فاطمة عيد.

مكان الميلاد ولدت فِيْ جمهُورية مصر العربية.

محَلْ الإقامة يقيم فِيْ محافظة القاهرة الكبرى.

الجنسية جمهُورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الجنسية عربي.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهل الدراسي بكالوريوس.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة المصرية والإنجليزية.

المهنة مغنية، مغنية.

سنوات من النشاط منذ عام 1993 وما زالت مستمرة حتى الآن.

ولادة شيماء الشايب

ولدت شيماء الشايب عام 1985 م، وهِيْ الآن تبلغ من العمر حوالي 37 عامًا، ولم يذكر الشايب يوم وشهر الولادة بالضبط. شجعها المحيط على اتخاذ الخطوة الأولى فِيْ سن الثانية عشرة وإصدار ألبوم جديد.

شيماء الشايب وزوجها

ولا تتوفر معلومات عن زوج الفنانة شيماء الشايب. منذ ظهُور الشايب الأول لم تحضر لقاءات ومناسبات كبيرة، وبسبب غيابها لفترة طويلة فقد جمهُورها، لكن من المتوقع أن شيماء الشايب لم تدخل القفص الذهبي بعد. يذكر أن شيماء الشايب تعمل حاليا على تدريبات حيث صرحت بأنها بصدد افتتاح ورشة عمل لنقل مواهبها إلى المطربين الشباب.

من هُو والد شيماء الشايب

والد شيماء هُو الممثل المصري والعميد فِيْ الشرطة شفِيْق الشايب. اشتهر شفِيْق فِيْ منتصف الستينيات، حيث لعب أدوارًا صغيرة فِيْ السينما المصرية. وتزوج مرتين من المطربة فاطمة عيد الأولى لوالدة شيماء حيث أنجبته. ثلاث بنات، بينهم داليا ونيفِيْن، بعيدين عن عالم الفن والإعلام، وأصغرهن شيماء مغنية مشهُورة ورثت موهبة وروح الفنانة عن والدتها ووالدها.

حساب شيماء الشايب على الانستغرام

تنشر شيماء الشايب عبر حسابها على انستجرام بعض يومياتها بالإضافة إلى مقاطع صوتية قصيرة بصوتها عن أعظم الفنانين العرب القدامى، كَمْا أن متابعة شيماء الشايب لحوالي 39 ألف متابع يشجع هذا الصوت الشاب على الاستمرار بعبارات إيجابية. التي تحفزها على الاستمرار، فلكي تصل إلى حساب شيماء الشايب على إنستجرام، يمكنك الوصول إليه مباشرة بالضغط على الرَابِطْ “”.

وهنا نختتم هذا المقال الذي يتناول من هِيْ شيماء الشايب على ويحتوي على أهم المعلومات عن شخصية شيماء الشايب من خلال سيرتها الذاتية، بصرف النظر عن حَقيْقَة زوجها ومن هُو والدها. الفنانة المشهُورة وأخيراً حسابها الرسمي على موقع انستجرام.