من هِيْ شيماء جمال “مذيعة الهِيْروين”.. وهذا آخر ما نشرته قبل مقتلها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال، التي عثر على جثتها ميتة ومشوهة بعد أن استنكرت اختفائها قبل ثلاثة أسابيع.

وفِيْ تفاصيل الحادث، قتلت شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي أطلق عليها الرصاص بعد أن ضربها مرارًا فِيْ رأسها بسلاح ناري، ثم قرر تشويه جسدها برمي الماء بالنار عليه، بعد أن قرر تشويه جسدها. الذي عمل على دفنها بمساعدة سائقه الخاص الذي كشف ملابسات الجريمة فِيْما بعد.

وبحسب التحقيق، نشب خلاف بين شيماء وزوجها أثناء تواجدهما فِيْ مزرعة بمنطقة أبو صير بمحافظة الجيزة، ادعى الجاني أنه يريد شرائها للتغلب على مشاكله، لكن الحَقيْقَة هِيْ أنه كان يحاول استدراجها لإنهاء حياته بعد أن هددت بالكشف عَنّْ زواجه السري من زوجته الأولى.

من هِيْ شيماء جمال

شيماء شخصية إعلامية ذائعة الصيت، عرف اسمها قبل خمس سنوات بـ “إثارة الهِيْروين” بعد أن أثارت الجدل بظهُورها فِيْ إحدى حلقات برنامجها “The Troubleshooter” أثناء تصوير الهِيْروين على الهُواء مباشرة. نتيجة لذلك، تم تعليقها من قناة LTC لمدة 3 أشهر لانتهاكها المعايير المهنية والأخلاقية.

واتضح فِيْما بعد أن المادة التي استنشقها وذاقها كانت “سكر ناعم” واعتذر للجمهُور.

رغم اعتذاره وانتهاء فترة تعليقه، إلا أنه لم يعد إلَّى القناة، بل ذهب للعمل على قناة “الحدث اليوم”، وأثارت إحدى حلقاته موجة من التساؤلات والاستغراب عَنّْد ظهُوره معها. أوزة اسمها “البطاطا”.

بعيدًا عَنّْ إثارة الجدل، أبدت شيماء تضامنها مع ضحايا القتل والتحرش، حيث خصصت حسابها الشخصي على صفحة Instagram لدعم كل من يتعرض للظلم من خلال نشر قصصهم ومشاكلهم، كَمْا كانت تتابع الجميع. عام. مواضيع الرأي والتعبير عَنّْ رأيك بمنتهى الصراحة.

ومن بين القصص التي نشرتها شيماء فِيْ حسابها، قِصَّة “منى” التي قضت 30 يومًا بمفردها فِيْ المستشفى دون مرافقة، بعد أن قرر والدها التخلي عَنّْها أثناء معركتها للأورام التي كانت تأكل جسدها.

بالإضافة إلَّى دعمها للفنانة شيرين عبد الوهاب، عَنّْدما ظهرت أمام جمهُورها بحلق شعرها، بعد انفصالها عَنّْ زوجها الفنان المصري حسام حبيب، وعلقت حينها “ما ابن آدم من يستحق هذا الشعور !! نحن آسفون يا شيرين على كل ما مررت به “.

وآخر ما نشرته شيماء على حسابها على تويتر بتاريخ 2 يونيو الماضي، شارك بتغريدة تدعم فِيْها النجم العالمي جوني ديب، بعد فوزه على زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هِيْرد، حيث كتب “تهانينا جوني ديب … لكنك لن تضرب نفسك.” الثاني هُو النظام، ما حدث … كاذب الكذاب، آمبر هِيْرد، بدأ الغرامة … الكذب ليس له رجلين، كاميلا فاسكيز، بصراحة، لقد تسلقت مثل جذوع الأشجار.

من هُو زوج شيماء جمال المتهم بقتلها

يشار إلَّى أن زوج شيماء هُو المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، وقد تزوجته مؤخرا وليس لديها أطفال.

يشغل حجاج حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعمل وكيلًا لنادي قضاة مجلس الدولة المعَنّْي بشؤون القضاة خلال السنوات القليلة الماضية.

فِيْ عام 2015، شغل منصب المتحدث باسم غرفة العمليات فِيْ نادي قضاة مجلس الدولة. الإشراف والرقابة على انتخابات مجلس النواب فِيْ جميع المحافظات، وعمل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

ورفعت الحصانة عَنّْ حجاج خلال الساعات الماضية تمهِيْدًا لاعتقاله على خلفِيْة مقتل زوجته شيماء جمال، باعتباره المتهم الأول فِيْ القضية.

وكان حجاج قد ندد بغياب زوجته بعد اختفائها من مركز تجاري بمنطقة أكتوبر، دون أن يتهم أحدا باستفزازه. مشيرة إلَّى أنه كان برفقتها لشراء بعض المستلزمات، لكنها طلبت منه انتظارها حتى تنتهِيْ من تصفِيْف شعرها فِيْ صالون، واختفت منذ ذلك الحين.