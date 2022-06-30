من هِيْ صفاء عبده السيد امام

من هِيْ صفاء عبده السيد إمام، معدلات الجريمة آخذة فِيْ الارتفاع فِيْ الوطن العربي، فلا ننسى نبأ جريمة فِيْ إحدى الدول العربية، حتى نستيقظ جريمة أخرى وهِيْ فِيْ جمهُورية مصر العربية، لم يمر أكثر من يومين على اغتيال الإعلامية المصرية شيماء جمال حتى اغتيالها. السيدة صفاء أمام أمس، وسنكتشف من خلال السيدة صفاء عبده السيد إمام، وما حَقيْقَة مقتلها، عدا الاعتراف بمن هُو قاتلها وماذا.

من هِيْ صفاء عبده السيد إمام

صفاء عبده السيد إمام مصرية تبلغ من العمر 38 عامًا. من مواليد حكومة الدقهلية بجمهُورية مصر العربية عام 1984 م، انتشر خبر مقتلها على يد زوجها ممدوح أحمد أبو النور أمس الأربعاء 29 يونيو.

سيرة صفاء عبده السيد إمام

تمثل سيرة السيدة صفاء عبده السيد إمام بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل صفاء عبده السيد إمام

تاريخ الميلاد 1984 م

مكان الميلاد محافظة الدقهلية، الجمهُورية العربية السورية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الاقامة جمهُورية مصر العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج ممدوح أحمد أبو النور.

عدد الاطفال اربعة اولاد.

تاريخ الوفاة الأربعاء 29 يونيو 2022 م.

سبب الوفاة طعن فِيْ الحَلْق.

سن الوفاة 38 سنة.

حَقيْقَة اغتيال صفاء عبده السيد إمام

حَقيْقَة مقتل صفاء عبده السيد إمام صحيحة، حيث تم إبلاغ دائرة شرطة محافظة الدقهلية بجريمة قتل فِيْ إحدى المناطق وعندما توجهت الأجهزة الأمنية إلى المنطقة التي وقع فِيْها الحادث، وأن زوجها، ممدوح هُو من قتلها، حيث تم حبسه فِيْ إحدى غرف المنزل حتى لا يتمكن من الهروب. وتم نقل الجثة إلى الطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة. واقتيد ممدوح أبو النور إلى قسم شرطة الدقهلية لاستجوابه بشأن أحداث الواقعة.

من هُو قاتل صفاء عبده السيد إمام

اعترف ممدوح أحمد أبو النور بأنه هُو الذي قتل زوجته صفاء عبده السيد إمام بعد نزاع عائلي بينهما. الشجار تجمع الجيران فِيْ الحي حول منزل السيد ممدوح وبعد أن شعروا بالخطر اقتحموا المنزل ليجدوا السيدة صفاء عبده السيد إمام ملطخة بدمائها، فحبسوا السيد ممدوح فِيْ إحدى غرفه. المنزل وأبلغت الشرطة بالحادث.

سبب وفاة صفاء عبده السيد إمام

وبحسب ممدوح أحمد أبو النور فِيْ مركز الشرطة أثناء التحقيق معه، فإن سبب مقتلها هُو غضبه على زوجته، بعد أن طلبت منه زيارة ابنها المسجون فِيْ “سجن جمصة العام” وإحضاره ملابس وطعام. . وانتهى الشجار بحمل سكين وطعنها فِيْ رقبتها، إلى جانب العديد من عمليات الطعن الأخرى. وهذه الجريمة هِيْ ثالث جريمة تقع فِيْ مصر فِيْ أقل من أسبوعين، والتي بدأت بمقتل التلميذة نيرة أشرب، ونأمل أن تكون النهاية مع صفاء عبده السيد إمام.

وهنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي عرفنا فِيْه من هِيْ صفاء عبده السيد إمام وما هِيْ حَقيْقَة كراهِيْتها.