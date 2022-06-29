من هِيْ غدير السلطان ، مصممة الأزياء الكويتية التي أحدثت ضجة بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها الثاني قبل أيام. الناشطة غدير السلطان لمعرفة المزيد عنها.

من هُو غدير السلطان

غدير السلطان خبيرة مكياج وصانع محتوى من الكويت. اشتهرت غدير بعد أن بدأت فِيْ مشاركة موهبتها فِيْ وضع المكياج وإعطاء نصائح الجمال للفتيات، وأصبح حسابها على موقع سناب شات مع ملايين المتابعين من الخليج العربي، وافتتاح مركز تجميل سمي على اسمها، وهُو واحد من اكبر صالونات الكويت.

سيرة غدير سلطان

تعتبر مصمم الأزياء غدير السلطان من أكثر العاملين فِيْ مجال المكياج والتجميل ارتباطًا وثيقًا بمعجبيها، ولهذا نقدم لك النقاط التالية وأهم المعلومات المتعلقة بها

الاسم والنسبة غدير سلطان.

الاسم الانكليزي غدير سلطان.

تاريخ الميلاد ولدت غدير فِيْ 30 آذار 1988 م.

مكان الميلاد الجهراء / دولة الكويت.

العمر 34 سنة.

العلامة الفلكية ولد تحت برج الحوت.

مكان الاقامة المسيلة / دولة الكويت.

الجنسية جنسية الكويت.

الدين والإيمان الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

جنسية الزوج قطر.

التعليم حصلت على درجة علمية.

ألما ماتر جامعة الكويت.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الكويتية والإنجليزية.

المهنة صانع محتوى وفنان مكياج وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

قِصَّة غدير سلطان

غدير السلطان كانت الوافدة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت الأخيرة فِيْ عام 2022 أنها ستتوب وتبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، تاركة الأضواء وتكرس نفسها للعمل فِيْ مركز التجميل الخاص بها. بعد أشهر عادت وخلعت حجابها، مؤكدة أنها مارستها تحت الضغط، وأن عليها تسوية شؤونها وعدم اتخاذ خطوات دينية إلا بعد تفكير عميق.

غدير سلطان وزوجها

وأعلنت غدير السلطان زواجها الثاني قبل أيام، حيث شاركت الأخيرة تفاصيل حفل الزفاف الفاخر دون مشاركة وجه زوجها أو جنسيته. يمكن لزوجها أن يشارك فِيْ محادثاتها على وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ الأيام المقبلة.

غدير سلطان قبل وبعد

يبحث جميع متابعي غدير سلطان عن صور لها قبل الشهرة، معتقدين أنها صنعت البلاستيك لتظهر بهذه الإطلالة، لكن ملامح غدير وشكلها لم تتغير منذ نشأتها. لأن غدير امرأة تحب الأنماط المختلفة، فإنها تغير تسريحة شعرها من حين لآخر.

غدير سلطان انستغرام

غدير السلطان لديها حساب على انستجرام، تشارك فِيْه صوراً لنفسها فِيْ جلسة تصوير أو أثناء عملها، وظهرت غدير قبل أيام فِيْ صورة وكأنها ترتدي الحجاب، حتى أن جمهُورها ظن أنها ترتديها. نقضت قرارها ويمكنك الوصول إلى حساب غدير السلطان على انستجرام لمشاهدة المزيد من آخر أخبارها ومشاهدة جميع صورها بالضغط على رَابِطْ “” مباشرة.

اذن فِيْ نهاية هذا المقال الذي تناولت من هِيْ غدير السلطان حيث حَلْلت تفاصيل عن حياة غدير السلطان واسم زوجها وحَقيْقَة زواجها الجديد اضافة الى صورها قبل وبعد. شهرتها وحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.