من هِيْ غو هِيْ سون

من هِيْ Goo Hye Sun Wikipedia، الممثلة والمخرجة والروائية الكورية الشهِيْرة التي أبهرت الجماهِيْر فِيْ كوريا الجنوبية وخارجها بعد تألقها فِيْ مسلسل شعبي ولاحقًا، خاصة بعد الحديث عن قصتها مع زوجها وكيف أصبحت بعد طلاقها المفاجئ، لذا تجيب على سؤال حول وتفاصيل حياتها الحقيقية ودينها بالإضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هِيْ Goo Hye Sun Wikipedia

Go Hye Sun هِيْ ممثلة مشغولة أصلها من مسقط رأسها فِيْ إنتشون، كوريا الجنوبية. بدأت شهرة قو فِيْ وقت مبكر عندما تشبثت بحَلْمها فِيْ أن تصبح مغنية وشكلت فرقة صغيرة خلال سنوات دراستها الجامعية، لكن الحظ كان بجانبها عندما دخلت عالم الفن من خلال أبواب واسعة لأول مرة على التوالي. ” The Heart “فِيْ عام 2006، تمكنت Goo Hye Sun من استثمار كل جهُودها فِيْ مجال العمل لتصبح فِيْ النهاية مديرة وروائية وكاتبة سيناريو بالإضافة إلى مواهبها الغنائية.

سيرة جوو هاي صن.

تعتبر الممثلة Goo Hye Sun من أفضل الممثلات فِيْ عصرها.

الاسم الكامل Goo Hye Sun.

الاسم الانكليزي Ku Hye-Sun.

تاريخ الميلاد 9 نوفمبر 1984 م

مكان الميلاد إنتشون، كوريا الجنوبية.

العمر 37 سنة.

الجنسية كوريا الجنوبية

الارتفاع 163 سم.

الوزن 42 كجم.

اللغات الكورية.

لغات أخرى الصينية والإنجليزية.

المؤهلات بكالوريوس آداب

ألما ماتر معهد سيول للفنون، جامعة سونغكيونكوان.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الاطفال لا يوجد.

المهنة مغنية وممثلة وملحن وكاتب سيناريو وروائي.

سنوات النشاط من 2002 م حتى اليوم.

الجوائز جائزة KBS Drama لأفضل ممثلة جديدة فِيْ عام 2006، وجائزة KBS Drama لأفضل ممثلة جديدة فِيْ عام 2007.

أشهر الأعمال مسلسل “أولاد قبل الزهُور”، ومسلسل “عيون الملاك”، ومسلسل “نقي من القلب”.

اذهب إلى ديانة Hye Sun

تعتنق Go Hye Sun المسيحية، وهِيْ ديانة الأغلبية فِيْ كوريا الجنوبية، وتعتبر عائلة Go واحدة من أبسط العائلات بعيدًا عن الفن. الجدير بالذكر أن السبب وراء شهرة Goo Hye Sun وترشحها للعب الدراما باللغة الكورية يرجع إلى عملها كعارضة أزياء.

Goo Hye Sun وزوجها

تزوجت Goo Hye Sun من شريكها Ahn Jae Hyun، وهِيْ إحدى صديقاتها فِيْ هِيْئة الفن وتعمل كعارضة أزياء وممثلة. فِيْ أوائل عام 2015، أعلنت Goo عن مشروع لعلاقة مع صديق، لكنها أكدت ذلك فِيْ 20 مايو 2016. إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلًا. أعلنت الأخيرة أنها طلقت زوجها رغما عنه فِيْ عام 2022 وما زالت Go غير مرتبطة حتى الآن.

Goo Hye Sun Instagram

تمتلك Goo Hye Sun حسابًا ضخمًا على Instagram، مع حوالي 2 مليون متابع، وتنشر Goo صورًا لنفسها خلف كواليس عملها أو فِيْ صور خاصة ويتفاعل المتابعون بشكل إيجابي مع منشوراتها ويبدو أنهم يحبون هدوئها. الجمال والشخصية، حساب Goo Hee يمكن الوصول إليه من قبل Son على Instagram لمشاهدة جميع الأخبار ومشاهدة أعمالها الفنية من خلال النقر على الرَابِطْ “”.

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