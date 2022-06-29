من هِيْ فاطمة الطباخ الممثلة الكويتية التي ظهرت بشكل حديث واختلف شكلها حيث فقدت الكثير من وزنها وبدأ التساؤل عن معلومة هذه الفنانة وماذا فعلت للوصول إلى هذه الحالة الخاصة، و أنها لم تغادر عالم الفن ولم تفقد الشاشة الصغيرة، تطلعك على معلومات مهمة عن الفنانة فاطمة الطباخ، بما فِيْ ذلك سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى حفل زفافها، صور قبل أن تفقد وزنها، وما هِيْ. متاح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هِيْ فاطمة الطباخ –

فاطمة الطباخ ممثلة وإعلامية من الكويت. بدأت الطباخ عملها فِيْ الإذاعة لتقديم برامج على إذاعة الكويت FM. ومع ذلك، بقي شغفها فِيْ التمثيل. تحول فِيْما بعد إلى الأدب والنقد المسرحي. بدأت مشوارها الفني مع دورها فِيْ مسلسل “رسائل مصادفة” عام 2009. لم تذهب فاطمة الطابة إلى الدراما فحسب، بل ذهبت أيضًا إلى المسرح، حيث خلقت توازنًا فنيًا مع ما يقرب من 12 عامًا من الخبرة وأكثر من 35 عمل فني.

سيرة فاطمة الطباخ

على مدار السنين قدمت فاطمة الطباخ عددًا من الشركات الناجحة، لذلك نقدم أهم معلوماتها من خلال النقاط التالية

الاسم فاطمة محمد الطباخ.

اسم الأب محمد الطباخ.

الإسم المستعار فاطمة الطابة.

تاريخ الميلاد ولدت فِيْ 22 أكتوبر 1980 م.

العلامة الفلكية برج الميزان.

مكان الميلاد دولة الكويت.

الاقامة الكويت.

العمر 42 سنة.

الجنسية الكويت.

الدين والإيمان الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات حاصل على ماجستير فِيْ النقد الفني والأدبي.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الكويتية / الإنجليزية.

المهنة برنامج تلفزيوني وممثل.

سنوات العمل من 2006 وتستمر حتى اليوم.

المناصب عضو مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي مذيعة فِيْ إذاعة الكويت FM.

السيرة الفنية لفاطمة الطباخ

بدأت فاطمة الطباخ مشوارها الفني فِيْ سن مبكرة وفِيْما يلي أهم المحطات الفنية لفاطمة

(2006_2010 م) بدأت أولى خطواتها بدور سلفا فِيْ مسلسل “رسائل من صدف”، وشاركت فِيْ مسلسل “إلى النهار” وفِيْ مسرحية “الفارس وأميرة الغابة”.

(2011_2013 م) واصلت حضورها فِيْ الأعمال الفنية ومنها مسرحية “زين فِيْ عالم جميل” ومسلسل “عبارات وحنين” و “بنات الجامعة”.

(2015-2022 م) شاركت فِيْ دور فِيْ مسلسل “أوال الصبح” وفِيْلم “دانا”، بالإضافة إلى مشاركتها المسرحية فِيْ “وحش الثور، القرينية”.

(2022-2022 م) تعرفت فاطمة على المزيد فشاركت فِيْ مسلسل “بدون موسيقى فِيْ الأحمدي” و “جومان” بالإضافة إلى مسرحية “السعر” ومسلسل “الناجي الوحيد” و “الجوهرة”. “.

فاطمة الطباخ وزوجها السعودي

لم تذكر فاطمة الطباخ فِيْ أي من مقابلاتها الصحفِيْة زواجها من سعودي، والأخيرة تترك حياتها الخاصة خارج دائرة الضوء وكل ما يعرف عنها أن لديها ابنة تسمى “حور”. وابنتها فاطمة الطباخ لم تظهر أبدًا، حيث كان أول منشور من صورتها عندما تخرجت من الجامعة، تفاجأ الجمهُور بابنتها الصغيرة التي ورثت صفاتها عن طريق والدتها.

فاطمة الطباخ بعد عملية تجميل

اختلفت ملامح فاطمة الطباخ على مر السنين عن ظهُورها كإعلامية أو ممثلة، حيث فقدت الأخيرة الكثير من وزنها واعتمدت تسريحة شعر جديدة وخرجت الشيف ببيان حول أداء “جراحة تكَمْيم المعدة” فِيْ بالإضافة إلى بعض التعديلات التجميلية على وجهها، بما فِيْ ذلك شد الرقبة وحشو مناطق معينة من وجهها.

إنستغرام فاطمة الطباخ

تشارك فاطمة الطباخ، عبر حسابها على إنستجرام، تفاصيل كثيرة من حياتها، لا سيما مشاهد أحدث أعمالها والصور التي جمعتها مع كبار فناني الكويت والوطن العربي. لمشاهدة المزيد من أخباره وصوره، اضغط على الرَابِطْ “”.

وهكذا نصل إلى ختام هذا المقال عن من هِيْ فاطمة الطباخ و، وتناولت معلومات محددة عن حياة الفنانة فاطمة الطباخ، بصرف النظر عن حَقيْقَة أن زوجها سعودي على حسابها الرسمي. على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.