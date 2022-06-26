من هِيْ فاطمة عبد الرحيم انتشرت قبل أيام الكثير من الأخبار التقنية عن فاطمة عبد الرحيم، بسبب قاعدة جمهُورها الكبيرة، بسبب شخصيتها الأنثوية، وهِيْ من أهم وأبرز الشخصيات فِيْ الخليج. بالإضافة إلى روابط حساباتها الرسمية على منصات الوسائط المتعددة الاجتماعية.

من هِيْ فاطمة عبد الرحيم –

فاطمة عبد الرحيم فنانة من البحرين من بين أهم وأبرز فناني دول الخليج. تحظى الفنانة فاطمة عبد الرحيم بمعجبين كبيرين، بسبب أدائها الفني الاستثنائي. الجدير بالذكر أنها بدأت مشوارها الفني عندما كانت فِيْ الرابعة عشرة من عمرها، حيث شاركت فِيْ العديد من الأعمال المسرحية الهامة، بالإضافة إلى العديد من عروض الأزياء الكبرى ومن أهم أعمال الفنانة فاطمة عبد الرحيم مسلسل عائلة أبو رويشد. .

سيرة فاطمة عبد الرحيم

أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم ما يلي

الاسم الكامل فاطمة محمد رحيم جناحي.

الإسم المستعار فاطمة عبد الرحيم.

تاريخ الميلاد 15 أكتوبر 1975 م

العمر 47 سنة.

مكان الميلاد المحرق – مملكة البحرين.

الجنسية بحريني الجنسية.

المهنة ممثل سينما وتليفزيون ومسرح.

الإرتفاع 1.66 متر.

سنوات النشاط من 1989 م – حتى اليوم.

كَمْ عمر فاطمة عبد الرحيم

تبلغ الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم نحو 46 عامًا، حيث ولدت فِيْ 15 أكتوبر 1975 م. فِيْ مدينة المحرق بمملكة البحرين ظهرت فِيْ المسلسل التلفزيوني عجايب زمان ثم تابعت عملها الفني.

أهم أعمال الفنانة فاطمة عبد الرحيم

تتمثل أهم وأبرز أعمال الفنانة فاطمة عبد الرحيم فِيْ الأسطر التالية

عجايب زمان – إبراهِيْم بحر – الأحَلْام الضائعة – بحر القصص.

عائلة ابو رويشد – نار – باد براذرز – رماد – نورا.

الحياة لها وجه آخر – الغريب القادم – الهدوء والعواصف – تضخم الحنين.

بلا قيود – جلاطة عمر – كريزي نايت – بالتوقيت المحَلْي.

عيون زجاجية – ربما ما هُو سيء – التي تقبع فِيْ قلوبنا.

أيوب – ظل الياسمين – امرأة وأخرى – عطر – اعتذار.

الحياة لها ثمن – زواج – مفضل – ما هُو أصعب قول.

اغني موتها – نهارا وليالي – خيوط حياة – عينيك.

سناب فاطمة عبد الرحيم

تمتلك الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم حسابًا شخصيًا على منصة Snapchat، وهِيْ المنصة الأكثر استخدامًا فِيْ منطقة الخليج، ويتابعها عشرات الآلاف من الأشخاص عبر هذا الحساب، حيث تنشط الفنانة فاطمة عبد الرحيم على مواقع التواصل الاجتماعي.، وهِيْ حاضرة دائمًا من خلال نشر العديد من الصور يمكن الوصول إلى مقاطع الفِيْديو الخاصة بها وحسابها لمتابعتها “”.

انستغرام فاطمة عبد الرحيم

تمتلك الفنانة والممثلة فاطمة عبد الرحيم حسابًا رسميًا على منصة إنستجرام، وتشارك الفنانة العديد من أخبارها الفنية من خلال وضع القصص، إلى جانب العديد من الصور، ويتابعها أكثر من 640 ألف متابع عبر هذا الحساب ويمكن الوصول إلى هذا الحساب. . ” .

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال من هِيْ فاطمة عبد الرحيم من والتقى من خلالها بالفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم وتعرفنا أيضا على أهم أعمالها الفنية بالإضافة إلى روابط حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة. .