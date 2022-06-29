من هِيْ فتحية عبدالفتاح

من هِيْ فتحية عبد الفتاح من انتشر خبر وفاة الأستاذة فتحية عبد الفتاح، صباح الأربعاء 29 يونيو 2022، مما تسبب فِيْ حزن العديد من محبيها، لذا من خلالها سنلتقي بالبروفِيْسور فتحية عبد الفتاح، وكَمْا أعلن.

من هِيْ فتحية عبد الفتاح –

فتحية عبد الفتاح هِيْ أول مبعوثة للأزهر تحصل على درجة الدكتوراه فِيْ الخارج، وهِيْ من أكثر الشخصيات النسائية احترامًا وتعليمًا فِيْ العالم العربي، ولها تأثير كبير على قلوب وعقول معجبيها. كأستاذة التاريخ الإسلامي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الأزهر وعميد كلية الآداب للبنات بالعاصمة الرياض والدمام، بالإضافة إلى حضورها المتميز والفعال فِيْ إذاعة القرآن الكريم، الجدير بالذكر أنها لها علاقة بالدراسات التاريخية الإسلامية وهِيْ شخصية مثقفة لها تأثير بارز فِيْ العديد من المجالات مما مكنها من التقدم للحصول على الدكتوراه من إنجلترا.

سيرة فتحية عبد الفتاح

أهم وأبرز المعلومات عن الأستاذة فتحية عبد الفتاح نعرضها فِيْ الأسطر التالية

الاسم العربي فتحية عبد الفتاح.

الاسم الانكليزي فتحية عبد الفتاح.

الميلاد خمسون من القرن الماضي.

العمر فِيْ السبعينيات من عمرها.

مكان الميلاد حكومة الإسكندرية، جمهُورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الجنسية جمهُورية مصر العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المؤهلات العلمية دكتوراه فِيْ التاريخ الإسلامي – عميد كلية الآداب للبنات بالرياض والدمام.

المهنة أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الأزهر.

حَقيْقَة وفاة فتحية عبد الفتاح

انتشر خبر وفاة الأستاذة الجامعية المصرية فتحية عبد الفتاح، أول مبعوث من الأزهر الشريف ينال شهادة الدكتوراه، صباح الأربعاء 29 يونيو 2022، عبر وسائل الإعلام المصرية، فضلا عن العديد. وسائل الإعلام، البصمة الجميلة والمشرقة، حيث قدمت الأستاذة فتحية عبد الفتاح العديد من الكتب فِيْ تاريخ الفكر الإسلامي، مثل الأعمال المتعلقة بالسيرة النبوية.

سبب وفاة فاطية عبد الفتاح

يعود سبب وفاة الأستاذ بجامعة فتحية عبد الفتاح إلى إصابتها بالمرض، حيث توفِيْت صباح الأربعاء 29 يونيو 2022 عن عمر يناهز 81 عامًا. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذة فتحية عبد الفتاح أستاذة التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى كونها عميدة كلية الآداب للبنات بالعاصمة الرياض والدمام.

شهادات ودرجات من فتحية عبد الفتاح

ومن أهم الشهادات والدرجات الأكاديمية التي حصلت عليها الأستاذة فتحية عبد الفتاح ما يلي

ليسانس الآداب قسم التاريخ جامعة الإسكندرية.

منحة داخلية للدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

معيد فِيْ كلية الأزهر الإسلامية للبنات.

بعثة حكومية إلى إنجلترا لدراسة الدكتوراه.

دكتوراه من جامعة كامبريدج بإنجلترا.

أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية العلوم الإنسانية.

مواقف فتحية عبد الفتاح

ومن أبرز المناصب التي شغلتها الأستاذة فتحية عبد الفتاح ما يلي

رئيس قسم التاريخ بكلية التربية للبنات بالرياض.

رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية جامعة الأزهر.

عميد كلية البنات بالدمام.

عميد كلية الآداب للبنات بالرياض.

رئيس قسم التاريخ.

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال حول من هِيْ فتحية عبد الفتاح من التقينا من خلاله أستاذة جامعة الأزهر وأول مبعوث الأزهر الشريف الحاصل على الدكتوراه فِيْ الخارج د. فتحية عبد الفتاح، كَمْا ناقشنا حَقيْقَة وفاتها وما سبب الوفاة.