من هِيْ لبنى منصور المهندسة التي قتلها زوجها

من هِيْ لبنى منصور، المهندسة التي قُتلت بوحشية وبدم بارد على يد زوجها، ثالث ضحية للعنف ضد المرأة فِيْ المجتمعات العربية خلال أسبوع، حيث شهدت مؤخرًا جرائم مؤسفة ارتكبتها نساء. هِيْ لبنى منصور التي أحدثت وفاتها ضجة كبيرة فِيْ وسائل الإعلام، على خلفِيْة تعاطف كبير معها، وشددت بدورها.

ما هِيْ لبنى منصور

لبنى منصور مهندسة فنية فلسطينية يعتقد أنها توفِيْت فِيْ الثلاثينيات من عمرها، ولدت فِيْ الأردن ومن أصل فلسطيني. تعود أصولها إلى منطقة نابلس حيث دفنت بعد وفاتها. حاصلة على شهادة فِيْ هندسة التكنولوجيا من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وفِيْ وقت وفاتها كانت تعيش فِيْ الإمارات العربية المتحدة بسبب ظروف العمل الخاصة بها هِيْ وزوجها.

سبب وفاة لبنى منصور

لقيت المهندسة، لبنى منصور، مصرعها على يد زوجها الأردني فِيْ إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قتلها فِيْ البرد يوم الجمعة 24 يونيو بطعنها عدة مرات بسكين حاد. أنها رفعت مؤخرًا دعوى قضائية ضد الجاني لاستمرار إساءة معاملتها. وأدى ذلك إلى تفاقم الجدل الذي انتهى بقتل لبنى على يد هذا الوحش البشري، على حد تعبيره.

السيرة الذاتية للمهندسه لبنى منصور

للمرة الثالثة تتكرر السيناريوهات التي تجسد العنف ضد المرأة فِيْ العالم العربي، والتي تنبع أساسًا من دوافع ودوافع شخصية وعاطفِيْة.

الاسم والصلة لبنى منصور – بالإنجليزية “لبنى منصور”.

اسم الأب وليد حسن منصور.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد الأردن – فلسطيني الأصل.

مكان الاقامة قبل الوفاة الشارقة – الامارات.

تاريخ الوفاة الجمعة 24 يونيو 2022 م

سبب الوفاة عدة طعنات.

العمر فِيْ الثلاثينات من عمرها.

الجنسية الجنسية الأردنية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات إجازة فِيْ تكنولوجيا الهندسة.

ألما ماتر جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة أردنية.

المهنة مهندس.

تفاصيل مقتل لبنى منصور

كشفت هِيْئة شرطة الشارقة، التي شهدت الجمعة جريمة شنيعة أدت إلى مقتل لبنى منصور على يد زوجها الأردني، أن بيان الشرطة أكد استلام محضر فِيْ الغرفة التجارية الساعة 315. بعد الظهر. وفِيْ يوم الجمعة الماضي ادعت سيدة أردنية أن أحد معارفها اختطف ابنتها، وتبين فِيْ المبنى الذي تعيش فِيْه أن الجاني هاجم الضحية بسيارتها وطعنها فِيْ النافذة.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بتفاصيل مقتل لبنى وليد منصور، نختتم مقالنا بعنوان من هِيْ لبنى منصور، المهندسة التي قتلت على يد زوجها، والتي تعرفنا على فقراتها حول تفاصيل مقتل الفتاة. الأخير والسبب الرئيسي للوفاة، مما يدل على مدى الهمجية التي واجهتها وقت وفاتها.