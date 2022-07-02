من هِيْ ليلى اسكندر زوجة يعقوب الفرحان، ، النجم اللبناني المثير للجدل، والذي دائما ما ينظر بجرأة للجمهُور، مستغلا جمالها وقوة حضورها، خاصة أنها مرتبطة بنجمة مشهُورة ينحدر من عائلة محافظة للحصول على التفاصيل.

من هِيْ ليلى اسكندر زوجة يعقوب الفرحان –

ليلى اسكندر مطرية ممثلة لبنانية، خريجة الجامعة اللبنانية، أكَمْلت خلالها درجة الماجستير فِيْ التسويق، ثم حصلت على شهادة أخرى فِيْ الإخراج والتمثيل المسرحي من ورشة عمل فِيْ لوس أنجلوس. ثم شاركت فِيْ برنامج ستار أكاديمي فِيْ دورته الأولى، ودخلت عالم التمثيل من بوابة لعبة الإنسان، وظهرت خلالها كَمْمثلة ومغنية، وكانت أول بطولة تلفزيونية لها فِيْ المسلسل السعودي The Woman’s Game. هُو رجل.

كَمْ عمر ليلى اسكندر

ليلى اسكندر تبلغ من العمر 37 عامًا، ولدت فِيْ مدينة القبيات بمنطقة شمال لبنان فِيْ 23 أغسطس 1984 م، وهِيْ ابنة الرائد لويس يوسف اسكندر من زوجته المحامية سامية الشيخ جوزيف الخوري. هِيْ عائلة مسيحية لكنها تحولت لاحقًا إلى الإسلام. صاحبة برج الفلك هِيْ برج العذراء، وهِيْ شخص ذكي للغاية يعامل الناس وفقًا لطريقة تفكيرها، ودود اجتماعيًا وناجحًا من الناحية المهنية.

سيرة ليلى اسكندر

تعتبر ليلى اسكندر من الشخصيات الموهُوبة منذ طفولتها، فقد برزت كَمْغنية فِيْ سن السادسة عشرة خلال مشاركتها فِيْ برنامج استوديو الفن وعملت على تنمية موهبتها فِيْما بعد أثناء دراستها وبعد تخرجها. جامعة. أهم سيرة ليلى اسكندر وهِيْ

الاسم الحقيقي ليلى اسكندر – بالانجليزية “ليلى اسكندر”.

اسم الأب لويس يوسف اسكندر.

اسم الأم سامية شيخ جوزيف الخوري.

تاريخ الميلاد 18 ديسمبر 1998 م

العلامة الفلكية ولدت ليلى تحت برج العذراء.

مكان الميلاد مدينة القبيات شمال لبنان.

مكان الاقامة التنقل بين بيروت والرياض.

العمر 37 سنة.

الجنسية لبنانية الجنسية، كَمْا حصلت على الجنسية السَعُودِيْة من زوجها.

دين الاسلام.

المؤهلات بكالوريوس وماجستير تسويق – بكالوريوس تمثيل وإخراج مسرحي.

ألما ماتر الجامعة اللبنانية – ورشة عمل مسرحية خاصة فِيْ لوس أنجلوس.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

المهنة مغنية وممثلة.

سنوات العمل بدأت ليلى اسكندر عملها الفني منذ عام 2004 وحتى تاريخه.

ليلى اسكندر قبل وبعد

خضعت ليلى اسكندر لعملية تكَمْيم المعدة وفقدت الكثير من وزنها، وسبق لها أن نظرت للجمهُور بجسم ممتلئ إلى حد ما، لكن بعد الكَمْ صارت أكثر روعة وجمالاً، وأكد بعض المتابعين أن مظهرها السابق كان جميلاً أثناء ذلك، لذلك لم تؤثر السمنة على شخصيتها.

يعقوب فرحان

بدأ الفنان السعودي يعقوب الفرحان، 39 عاما، نشاطه الفني بالعمل المسرحي، معتمدا على موهبته وشغفه بالفن، عشر سنوات من الأعمال الفنية المتميزة سواء فِيْ المسرح أو التلفزيون، ومن أبرز الأعمال كانت مسلسل رشاش العتيبي العام الماضي.

برج يعقوب الفرحان

برج يعقوب الفرحان هُو برج القوس، ولد فِيْ 7 يناير 1982 م ويعقوب الفرحان يتيم لشخصية مجتهدة تعطي أهمية خاصة لعمله، وهُو شخص مفضل اجتماعيًا لأنه يحب التعامل الصادق والصدق. يكره ظلم الآخرين، كَمْا يكره ذكاءه وذكائه.

أصل يعقوب الفرحان

ينحدر يعقوب الفرحان من عائلة محافظة من مدينة جدة السَعُودِيْة، وأصله القبلي من قبيلة الغاميد التي تعتبر من قبائل الأزد التي تنتشر فِيْ الغالي بمنطقة الباحة فِيْ جنوب غرب المملكة العربية السَعُودِيْة. يمتد الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر فِيْما يخص نزولهم عن جدهم

يعقوب الفرحان وليلى اسكندر

كان اللقاء الأول بين جاكوب وزوجته ليلى عندما التقيا بالصدفة فِيْ برن، سويسرا فِيْ عام 2012، حيث كانت هناك لتصوير مسلسل. تقدمت الأمور بين الفنانين وانتهت فِيْ اتحاد مدني فِيْ عام 2013 بسبب الخلافات المتعلقة بالدين. رزقت ليلى بأول ولادتها فِيْ عام 2022، وقد أطلق عليها والدها اسم يوسف. كان عام 2022 نقطة تحول فِيْ حياة ليلى اسكندر، حيث حصلت على الجنسية السَعُودِيْة وأعلنت اعتناقها الإسلام على أساس قناعتها الكاملة.

مسلسل يعقوب الفرحان الجديد

وكان آخر مشاريع يعقوب الفرحان هُو مسلسل رشاش وفندق المصير الذي صدر نهاية العام الماضي وضايق بينه وبين مواطنه خالد صقر والسوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بتفاصيل علاقة يعقوب الفرحان مع ليلى اسكندر نختتم مقالنا بعنوان من هِيْ ليلى اسكندر زوجة يعقوب الفرحان على موقع ، تحدثنا فِيْه عن شخصية ليلى وطبيعة حياتها. علاقتها بزوجها، كَمْا قمنا بإلقاء الضوء على أهم أعمال هذين الفنانين.