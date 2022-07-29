من هِيْ مارتا حامد طليقة فائق حسن

أثارت ماريتا حامد العديد من التساؤلات من الجمهُور حول حياتها، بعد أن صدمت يوم الخميس بأن زوجها السابق الشاعر العراقي فائق حسن وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري “داهموا” منزلهما فِيْ دبي أثناء غيابهما. وأفرغها من محتوياتها وممتلكاتها.

وبحسب المعلومات المتداولة، ماريتا حامد عارضة أزياء وسيدة أعمال تحمل الجنسية الأمريكية، أصلها من العراق ومولودة فِيْ الكويت.

بدأت حياتها المهنية فِيْ سن مبكرة فِيْ مجال عرض الأزياء، ثم انتقلت إلَّى الإمارات وتسافر أحيانًا إلَّى نيويورك كعارضة، وازداد معرفة الناس بها فِيْ العالم العربي بعد زواجها السابق.زوجها فائق حسن مع أصالة نصري .

ابتكرت العديد من الأعمال لنفسها، وأثناء عملها كعارضة كان عليها أن تأخذ إجازة لفترة من الوقت، لكنها عادت بقوة وتلقت العديد من العروض التي أهلتها للدخول فِيْ مجال التمثيل.

الشاعر العراقي فائق حسن يعمل كَمْدير مشروع للفنان ماجد المهندس، ومن خلال الموقع الرسمي كان التعارف بينه وبين مارتا حامد، بعد أن تم اختيارها للظهُور كعارضة أزياء فِيْ ماجد المهندس. أغنية “مو على كَيْفَك” عام 2012، ألحان نسرين بنت محمد وألحان نسرين بنت محمد.

La canción fue el motivo del conocimiento de Marta Hamed y Faeq Hassan, y de que entre ellos surgiera una historia de amor, que culminó con el matrimonio y el nacimiento de tres hijos, hasta que terminaron separándose, y ella vive en la casa conyugal con الصغار.

سمي الطفل الأول لمارتا حامد وفائق حسن بولدين مجدن على اسم ماجد المهندس، وهُو السبب الرئيسي فِيْ لم شملهما.

وكانت ماريتا قد أحدثت ارتباكًا بعد أن اتهمت زوجها السابق وزوجتها الحالية أصالة نصري باقتحام شقتها وإفراغها من محتوياتها، قائلة إنهم يعتزمون شرائها والعيش فِيْها مع أطفالهم من فائق الذين يملكون الشقة. نيابة عَنّْها.

ووثقت، فِيْ بث مباشر، الشقة الخالية وتجولت فِيْها، موضحة فقدان الأثاث، معلنة دخول أصالة وزوجها فائق حسن إلَّى منزلهما.

وأوضحت ماريتا حامد أن الجيران شاهدوا النجمة السورية وزوجها الشاعر العراقي يدخلان المنزل، وأنهما أخبروها أنهم رأوا أصالة واقفة فِيْ شرفة غرفتها، مشيرين إلَّى أنهم استغلوا وجودها. فِيْ الولايات المتحدة مع ابنتها.

قالت زوجة حسن فائق السابقة، التي تقوم بجولة فِيْ المنزل، إن هناك الآن شخص يعيش فِيْه. أظهر كَيْفَ تم إغلاق باب غرفته. وبعد أن طرق الباب فتحه رجل واتضح أنه شقيق فائق حسن.

وأكدت مارتا حامد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقابلة وأكدت “هذا منزلي ولم يأخذني أحد منه”. قام بتفتيش الغرف الفارغة فِيْ منزله، زاعمًا أن كل أغراضه قد تم أخذها.

وبعد ساعات من الأزمة، بعثت مارتا حامد برسالة شكر إلَّى الشرطة الإماراتية على حيادها، كَمْا بعثت برسالة شكر إلَّى حاكَمْ دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصفته بـ “أمير النزاهة”. . حيث قال “أشكرك على قيادتك الحكيمة وعلى دراستك الإنسانية يا قائد الإمارات”. جراندي أمير النزاهة حاكَمْ دبي. محمد بن راشد لك من أولادي السلام. حقوق المرأة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة مكفولة من قبل حكامها الشرفاء “.

وطمأن معجبيه فِيْ رسالة ثالثة قائلًا “قبل أن أنام براحة فِيْ منزلي ومنزل أطفالي مملكتنا الخاصة، أنام وابنتي فِيْ حضني، أحب أن أؤكد للجميع أنك تحبني وتعرفني وأعلم أنني لا أفعل شيئًا سوى أن أكون مع الحَقيْقَة، ولم ألتزم طوال حياتي بالحق فِيْ الموت لأنني ابنة الأصول وابنة العشائر التي تشعر بالراحة والهدوء. كل الأطفال بخير. “