من هِيْ مستشارة وزير التعليم السعودي

من هِيْ مستشارة وزيرة التربية والتعليم السَعُودِيْة حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الكترونية مختلفة باسمها فِيْ الساعات الماضية واختلطت القضية مع المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حيث يتساءل البعض منهم إذا كانت هند الدبيهِيْ مستشارة لوزير التربية والتعليم أم لا فنكتشف من ومن.

من هُو مستشار وزير التربية والتعليم السعودي

مستشارة وزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة السيدة مي بنت غانم العبيدي، سيدة من أصول ومواطنة سعودية، من عائلة العبيدي، والتي تعتبر من أشهر وأقدم العائلات فِيْ المملكة. المملكة العربية السَعُودِيْة للشركات الإستراتيجية الدولية داخل الدولة، وبسبب خبرتها الواسعة فِيْ هذا المجال، فقد حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتها المهنية حتى الآن.

سيرة مي العبيدي

بدءاً من النقاش حول من هِيْ مي غانم العبيدي نذكر أهم المعلومات التي وردت فِيْ سيرتها الذاتية

الاسم الكامل مي بنت غانم العبيدي.

الاسم الانكليزي مي العبيدي.

تاريخ الميلاد من مواليد الخمسينيات.

مكان الميلاد ولدت فِيْ السَعُودِيْة.

الإقامة يعيش فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات العلمية دكتوراه فِيْ إدارة الأعمال – إدارة المستشفِيْات.

اللغة الأم العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة مستشار وزير التربية والتعليم السعودي.

سنوات من النشاط لم تحدد بعد.

الحالة الاجتماعية متزوج.

هل هند الدبيخي مستشارة لوزير التربية والتعليم

لا، هند الدبيخي ليست مستشارة لوزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد أعلن رواد المنصة مؤخرًا أنه مستشاره لسبب غير معروف حتى الآن. هند هِيْ أول سعودية تحصل على رخصة قيادة فِيْ منطقة القصيم وعارضها أهلها والمقيمون بسبب الرخصة رافضين فكرة قيادة المرأة للسيارات. وبناءً على ذلك، استخدم الدبيخي منصات تويتر وفِيْسبوك لمهاجمة كل من رفض الحصول على إذنه ووبخهم. الأمر الذي أجبر أجهزة أمن الدولة على حبسها عدة أشهر بتهمة إهانة الآخرين والتشهِيْر بهم.

ابرز مواقع الدكتورة مي غانم العبيدي

تقلدت الدكتورة مي غانم العبيدي عدة مناصب عليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منها

مستشار نائب وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة، ثم مستشار الوزير نفسه.

تأسيس لجنة تقويم التعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة وعمل مستشاراً لمحافظ الهِيْئة.

يمثلها اليونسكو – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

د حساب تويتر مي العبيدي

للدكتورة مي بنت غانم العبيدي حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، تنشر من خلاله العديد من التغريدات والمدونات حول التعليم والوزارة، ويمكنك زيارة الحساب ومتابعته “”.

وها نحن نصل إلى نهاية هذا المقال، الذي ناقشنا فِيْه مسألة من هُو مستشار وزير التربية والتعليم السعودي، حيث علمنا من خلال الأسطر السابقة أن هند الدبيهِيْ ادعت أنها مستشارة لـ الوزير لكن كشف الحَقيْقَة وهُويتها للشعب السعودي داخل وخارج أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة من هُو مستشار وزير التربية والتعليم