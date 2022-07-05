كَيْفَ جاءت روجا إغناتوفا، المرأة الوحيدة فِيْ قائمة الهاربين، للانضمام إلَّى قائمة القتلة المزعومين وزعماء العصابات

منذ عدة سنوات، فِيْ عام 2014، فِيْ ويمبلي بالمملكة المتحدة، أطلقت روجا إجناتوفا، التي يطلق عليها اسم “ملكة العملات المشفرة”، عملتها الافتراضية OneCoin، وتعهدت بالاستيلاء على العالم وتصبح “قاتلة بيتكوين”.

منذ ذلك العام، ارتفعت مكانة OneCoin فِيْ الولايات المتحدة وحول العالم ؛ لكن الارتفاع الصاروخي للشركة سيقابل فِيْ النهاية … نهاية سريعة.

بعد عام واحد فقط، اختفت إجناتوفا دون أن تترك أثراً، وحاولت السلطات فِيْ أوروبا والولايات المتحدة اعتقالها منذ ذلك الحين.

فِيْ الأسبوع الماضي، أضاف مكتب التحقيقات الفِيْدرالي Ignatova إلَّى قائمته التي تضم 10 أكثر المطلوبين الهاربين – وهِيْ سمعة سيئة تُمنح عادة لقادة الكارتل المشتبه بهم والإرهابيين والقتلة.

أنقذت Ignatova 4 مليارات دولار

فِيْ غضون ذلك، اتُهمت Ignatova بقيادة مخطط هرمي احتال على المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار، وهُو واحد يعتبر من بين الأكبر فِيْ التاريخ.

قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فِيْ مؤتمر صحفِيْ أخير “إعلان اليوم هُو تعهد بمضاعفة جهُودنا لاعتقال إغناتوفا، والسعي لتحقيق العدالة لضحاياها ومحاسبتها على جرائمها”. يوم الخميس.

Ignatova، ألمانية من أصل بلغاري وجنسية أمريكية، لديها سيرة ذاتية ممتازة، وشهادة فِيْ القانون من جامعة أكسفورد، وعمل استشاري فِيْ شركة McKinsey & Company.

وكَيْفَ انضمت إغناتوفا، المرأة الوحيدة على قائمة المطلوبين الهاربين، إلَّى قائمة القتلة المزعومين وقادة العصابات إنها قِصَّة تعود إلَّى عام 2014، عَنّْدما وُلد OneCoin.

كانت الفكرة المبالغ فِيْها المقدمة للمستثمرين والتي تم الترويج لها من خلال المواد التسويقية هِيْ قتل Bitcoin باستخدام OneCoin، لتكون عملة ثورية يمكن لأي شخص فِيْ جميع أنحاء العالم شراؤها.

قالت Ignatova فِيْ Wembley إن عملة OneCoin المشفرة ستتفوق فِيْ الأداء على أي عملة أخرى وستجعل المستخدمين الأوائل يرون أن استثمارهم يحقق عائدًا يبلغ خمسة أو عشرة أضعاف، وفقًا لشكوى جنائية.

Ignatova والتكنولوجيا الحرجة

وفقًا لتقرير صادر عَنّْ The Washington Post، لم يكن لدى OneCoin فِيْ الواقع نظام دفع أو نموذج blockchain، وهِيْ التكنولوجيا الهامة التي تدعم العملات المشفرة، مما يجعل رموز OneCoin عديمة القيمة بشكل أساسي.

وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصل عليها المحققون، كان هدف OneCoin هُو إنشاء “عملة تافهة” من شأنها أن تجمع بين الهِيْجان المحيط بالعملات المشفرة والتسويق متعدد المستويات.

اعتمد OneCoin على مستخدميه لجلب المزيد من المشاركين من خلال تقديم عدد كبير من المكافآت والعمولات و “حزم التداول” بنقاط أسعار مختلفة، وفقًا للمحققين الفِيْدراليين.

فِيْ النهاية، امتدت شبكة المستثمرين إلَّى أكثر من 100 دولة ؛ يُعتقد أن أكثر من 3 ملايين شخص قد تم خداعهم.

بدأت الشكوك حول OneCoin فِيْ الظهُور فِيْ عام 2017، حسبما أفاد موقع Insider، عَنّْدما بدأت السويد ولاتفِيْا والنرويج وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا، حيث يقع المقر الرئيسي لـ OneCoin، فِيْ إضافة OneCoin إلَّى قوائم التحذير من عمليات الاحتيال ؛ سرعان ما بدأت الدعاوى القضائية تتدفق.

بدأت Ignatova تخشى من أن تطبيق القانون قد يلحق بالركب، وعلى الفور صعد على متن طائرة من بلغاريا إلَّى اليونان مع حارس أمن .. وعاد حارس الأمن، لكن Ignatova لم يفعل ذلك بعد. لم يُر أو يُسمع.

سر اختفاء إغناتوفا

على الرغم من اختفائها فِيْ أكتوبر 2017، وجهت هِيْئة محلفِيْن فِيْدرالية كبرى لائحة اتهام لإغناتوفا فِيْ ذلك الشهر وأصدرت مذكرة اعتقال. ووجهت لها تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، والاحتيال فِيْ الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال فِيْ الأوراق المالية.

يُعاقب على التهم الأربع الأولى بالسجن لمدة تصل إلَّى 20 عامًا، بينما يُعاقب على آخرها بالسجن لمدة تصل إلَّى خمس سنوات.

جاء مصير OneCoin فِيْ النهاية ليعكس مصير مؤسسها ؛ تركت الشركة لشقيق إغناتوفا، كونستانتين إغناتوف، تعثرت بعد أن ألقى مكتب التحقيقات الفِيْدرالي القبض عليه فِيْ عام 2022.

يقدم مكتب التحقيقات الفِيْدرالي الآن عرضًا للجمهُور للمساعدة فِيْ التحقيق ويقدم مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلَّى اعتقال Ignatova.