من هِيْ نور الدليمي و نور الدليمي هِيْ واحدة من أشهر الفنانات فِيْ الوطن العربي، وخاصة فِيْ الكويت والعراق، حيث كانت غالبية أعمالها الفنية باللهجة العراقية والكويتية. بالإضافة إلى الجوائز الكبرى التي حصل عليها.

من هِيْ نور الدليمي –

نور الدليمي ممثلة عراقية وتحمل الجنسيتين العراقية واللبنانية. من مواليد 6 فبراير 1973 م. يبلغ من العمر 49 عامًا. درست القانون فِيْ جامعة بيروت ولم تكَمْل دراستها بسبب الُغُزو العراقي للكويت تزوجت من رجل لبناني لكنها طلقته وانتقلت الى عالم الفن وكان بدايتها الفنية عام 2011 فِيْ مسلسل (بين ال … الماضي والحب) بدعم من الفنانة القديرة حياة الفهد، وشاركت فِيْ العديد من الأعمال الفنية سواء فِيْ مسلسلات أو أفلام أو مسرحية.

سيرة نور الدليمي

تتضمن سيرة الفنانة نور الدليمي المعلومات التالية

الاسم الكامل نور الدليمي.

تاريخ الميلاد 6 فبراير 1973 م

مكان الميلاد الكويت.

العمر 49 سنة.

الجنسية عراقي ولبناني.

الحالة الاجتماعية مفترق.

اللغة الأم العربية.

المهنة ممثل.

بدايته الفنية من 2011 م. حتى الآن.

نور الدليمي الرحَلْة الفنية

بدأت نور الدليمي مسيرتها الفنية عندما قبلت للاختبار لاختيار وجوه وممثلين جدد لقناة mbc1 وكانت بدايتها الحقيقية فِيْ مسلسل (ساهر الليل 3) حيث لعبت دور امرأة عراقية. متزوجة من دبلوماسي كويتي عاش معه فِيْ الكويت وأنجب منه. بنتان وابن واحد ينتميان للجيش الكويتي. أما الدور الأول الذي لعب فِيْه دور البطولة، فكان فِيْ مسلسل (الحب فِيْ الأربعين)، ثم عمل فِيْ العديد من المسلسلات الأخرى.

أهم أعمال نور الدليمي

عملت نور الدليمي فِيْ مجال التليفزيون والمسرح ومن أهم أعمالها الفنية ما يلي

من قائمة الانتظار

سيدة المنزل

بين الماضي والحب.

شارع التسعين.

وطن الأيام

يستمر الليل.

الحبيب البرية.

خيانة الوطن.

الحب فِيْ الأربعين.

كحَلْ أسود قلب أبيض.

الضوء.

العشر الذنوب.

من المسرحيات

بيع جاريد.

قصر العجائب.

بيدار.

من الافلام

صادق.

اللاحق

الجوائز الكبرى التي حصلت عليها نور الدليمي

ومن الجوائز التي حصلت عليها نور الدليمي ما يلي

جائزة الفنانة المتميزة فِيْ مهرجان (المتميز فِيْ رمضان) 2013، عن دورها فِيْ مسلسل (تولي الليل).

جائزة أفضل ممثلة فِيْ مهرجان (الفن والإعلام) عام 2017، عن دورها فِيْ مسلسل (الكحَلْ الأسود، القلب الأبيض).

وبهذه الطريقة وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على نور الدليمي و، أرفقنا سيرتها الذاتية وتحدثنا عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى أهم الجوائز التي حصلت عليها.