من هِيْ هدى بيوتي ، التي أصبحت من أشهر الأسماء فِيْ عالم الجمال فِيْ العقد الماضي. هِيْ المرأة التي يرتبط اسمها بإحدى أهم ماركات مستحضرات التجميل فِيْ العالم العربي والعالم. هِيْ هدى المالكة الرسمية لهدى بيوتي، هذا ما سنعرفه، والذي سيوفر لك أحدث البيانات المتوفرة فِيْ عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

من هِيْ هدى بيوتي –

هدى بيوتي هُو الاسم المستعار لهدى قطان، خبيرة التجميل وسيدة الأعمال التي تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسيتها “العراقية”. عمره 35 سنة. ولد فِيْ مدينة أوكلاهُوما بالولايات المتحدة الأمريكية فِيْ 2 أكتوبر 1983 م. هدى بيوتي، ماركة مستحضرات التجميل، حاصلة على شهادة فِيْ الإدارة والتمويل من جامعة ديربورن فِيْ ميشيغان، ثم درست المكياج فِيْ لوس أنجلوس، قبل أن تعود إلى دبي للعمل كخبيرة تجميل فِيْ Revlon Cosmetics. لبدء مشروعها، هدى بيوتي.

سيرة هدى بيوتي

حظيت مدونة هدى قطان بشعبية كبيرة فِيْ العالم الافتراضي، بالإضافة إلى شعبيتها الواسعة على منصة إنستجرام، والتي تجاوزت حد الخمسين مليون متابع، وتحتوي السطور التالية على أهم العناصر المتعلقة بسيرة هدى. يتبع

الاسم الحقيقي هدى قطان.

اسم الأب الأستاذ بجامعة الشارقة إبراهِيْم قطان.

اسم الأم سوسو عراقي.

الاسم المستعار هدى بيوتي – باللغة الإنجليزية “هدى بيوتي”.

تاريخ الميلاد 2 أكتوبر 1983 م

مكان الميلاد أوكلاهُوما سيتي – الولايات المتحدة الأمريكية.

مكان الإقامة الحالي دبي.

العمر 35 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسية والدتها “العراقية”.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال بنت واحدة.

المؤهلات إجازة فِيْ الإدارة والمالية – شهادة فِيْ التجميل.

ألما ماتر جامعة ديربورن ميتشجان – مركز تجميل فِيْ لوس أنجلوس.

المهنة رجل أعمال وخبيرة تجميل.

سنوات العمل بدأت هدى قطان مشروعها Huda Beauty فِيْ عام 2013 م. – حتى اليوم.

شركة هدى للتجميل

هدى بيوتي هِيْ شركة مستحضرات تجميل بدأت فِيْ عام 2013، وقد بدأها مالكتها هدى قطان، بناء على اقتراح إحدى شقيقاتها أثناء عملها فِيْ شركة مستحضرات تجميل فِيْ عام 2010. تم اختيار مالكة “هدى بيوتي” هدى قطان كشركة. من 25 امرأة الأكثر نفوذا. فِيْ عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حسب تصنيف مجلة تايم لعام 2017، والذي صنفته مجلة فوربس أيضًا كأغنى النساء بين مؤثرات عالم الجمال، تقدم هدى بيوتي مجموعة من المنتجات، من أهمها (الرموش الصناعية). – كريم الأساس – مساحيق المكياج).

كريستوفر جونكالو –

وُلد كريستوفر جونكالو، زوج هدى قطان، رجل الأعمال الكولومبي فِيْ الأربعينيات من عمره، فِيْ كولومبيا فِيْ 4 أغسطس / آب 1981. وتشير التقديرات إلى أنه فِيْ عام الثلاث سنوات، لا يتوفر الكثير من المعلومات حول طبيعة عمل جونالكو، لكن صافِيْ ثروته يقدر بمليون ومائة ألف دولار، حسب تقدير عام 2022 م. .

هدى قطان وزوجها

هدى بيوتي تربطها علاقة قوية بزوجها رغم الخلافات بينهما فِيْ الماضي، وتحدثت عنه خلال مؤتمر صحفِيْ أشار خلاله إلى هُوسها وحبها لعملها الذي ورثته عن والدها، وهذا كان السبب. لعلاقتها بزوجها كريس لبعض الوقت، لكن هدى أثبت لزوجها أن الأسرة ستبقى فِيْ أولويات حياتها، بينما ستقف إلى جانبه عندما يواجه مشكلة صحية، “ثقب فِيْ المعدة”، أبقته فِيْ المستشفى لمدة أسبوعين، متناسية وظيفتها وفكر زوجها فِيْها بشكل مختلف عن الواقع فِيْ ذلك الوقت.

انظر أيضا حق فِيْ ضوء معرفتنا بطبيعة علاقة هدى قطان بزوجها الكولومبي، نختتم مقالنا بعنوان من هِيْ هدى بيوتي ، بعد الحديث عن شخصية هدى وأهم أعمالها، وليس فِيْ الحياة.