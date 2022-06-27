من هِيْ هند الدبيخي الشخصية الأكثر إثارة للجدل على مؤخرًا، خاصة مصادرة هاتفها الخاص لوقف نشاطها فِيْ عالم مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى ملاحقتها قضائيًا وصدور حكَمْ ضدها. هذا ما سنتعرف عليه، والذي سيعطي شرحًا كاملاً لقِصَّة د. هند الدبيخي وسأعطيكَمْ كلام هند الدبيخي عن القصيم الذي أحدث أزمة فِيْ علاقتها بأسرتها وعائلتها وقاطعتها.

من هِيْ هند الدبيخي –

هند الدبيخي ناشطة اجتماعية سعودية. يقدر بحوالي خمسين. ولد بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة. عملت سابقًا كأستاذ جامعي. قبل مغادرتها المملكة، شغلت منصب المشرف التربوي فِيْ مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود للبنات. فِيْ المنحة الدراسية التي حصلت عليها من خلال برنامج المنح الدراسية للعلوم والتكنولوجيا فِيْ جامعة الملك عبد الله، تم تقييم بحثها خلال البعثة على أنه أفضل بحث، حيث أثبتت فِيْه صحة نظرية لم يستطع العديد من زملائها إثباتها. على حد تعبيره.

السيرة الذاتية هند الدبيخي

بعد مغادرة المملكة، اتجهت هند الدبيخي إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي وعملت كَمْؤثر فِيْ الحياة. يمكن التعرف على الدبيخي من بيانات السيرة الذاتية المتوفرة على النحو التالي

الاسم الحقيقي هند الدبيخي.

الاسم الانكليزي “هند الدبيخي”.

الأهل غير معروف.

تاريخ ومكان الميلاد ولدت هند الدبيخي فِيْ القصيم السبعينيات.

محَلْ الإقامة الحالي ويست إند، المملكة المتحدة.

العمر فِيْ الخمسينيات من عمرها.

الجنسية السَعُودِيْة.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية مطلق \ مطلقة.

التحصيل الأكاديمي دكتوراه فِيْ الفلسفة فِيْ التربية وجودة التعليم.

ألما ماتر جامعة ساوثهامبتون – المملكة المتحدة.

اللغة الأم العربية – لهجة القصيم.

اللغات الأجنبية الإنجليزية.

المهنة ناشطة اجتماعية.

من هُو زوج هند الدبيخي

زوج هند الدبيخي رجل أعمال سعودي، غير معروف للإعلام، لكنه من عائلة أكفري، حيث اشتق لقبه من أصل ابنتها الكبرى فرح، المشهُورة على سناب شات، حيث احتفظت هند بهُويتها ورضا عن نفسها. ووصفته بأنه والد أبنائها خلال الحديث عنه، مشيرة إلى تعاونه الوثيق معها فِيْ المواقف المحرجة والأزمات السابقة التي مرت بها.

أولاد هند الدبيخي

وأكدت هند الدبيخي أنه رغم كونها امرأة متزوجة وأم لأربعة أطفال، فإن مسؤولياتها لم تمنعها من الاهتمام بمنزلها وعائلتها ووجهها، مستشهدة بمشاهد جمعتها مع أطفال من درب التبانة مقر إقامتها فِيْ الولايات المتحدة. تنص على. المملكة، حيث توجد هِيْ وأبناؤها الثلاثة الصغار، بينما لا توجد ابنة فرح الكبرى. لا تزال تعيش فِيْ القصيم مع والدها، لكنهما يتواصلان باستمرار، لذا توجهها هند إلى اليمين، خاصة من حيث ظهُورها وظهُورها لمتابعيها.

اقوال هند الدبيخي عن القصيم

هند الدبيخي، ابنة القاسم، مصدر فخر للقاسم، على حد تعبيرها، اتهمتهم بالمقاطعة ضدها، بما فِيْ ذلك عائلتها، بعد الاعتداء العنيف عليها لإفراجها المفرط. لذلك قررت العمل كَمْؤثرة فِيْ المجتمع السعودي، خاصة بعد أن فقدت وظيفتها .توقف كل نشاطاته.

قِصَّة د. هند الدبيخي

بدأت شهرة هند الدبيخي بكونها أول امرأة تحصل على رخصة قيادة فِيْ القصيم. كان ذلك فِيْ عام 2022 ومنذ ذلك الحين يواجه رفضًا للفكرة من قبل مجتمع صارم للغاية “فِيْ القصيم”. وذكرت هند أن صديقة مقرّبة أشاع عنها بمساعدة شقيقها، مما أدى إلى اتساع الهُوة. بينها وبين أهل منطقتها، التزمت بالظهُور بحافز وتأثير اجتماعي ساهم فِيْ تمرد المرأة المضطهدة على الواقع المحافظ والتمسك بالفكر الكلاسيكي للعادات والتقاليد.

إلى هنا نختتم هذا المقال فِيْ ضوء ما قلناه عن خصائص قِصَّة د. هند الدبيخي كَمْا علمنا من هِيْ هند الدبيخي على من خلال قراءة سريعة لأهم تفاصيل شخصيتها.