من وراء انتحار الطبيبة الاردنية ميرنا عصفور ، الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور الذي جاء خبر انتحارها صباح اليوم حيث شهد الوسط الأردني الحزن ونشرت منصات التواصل الاجتماعي وبعض النشطاء خبر انتحار الطبيبة الأردنية التي تعمل في الجامعة الأردنية عبر حساباتهم الشخصية و حادثة الانتحار التى انتشرت في الوسط العربي يجعل الكثير يبحث عن من وراء انتحار الطبيبة الاردنية ميرنا عصفور اليوم .

من وراء انتحار الطبيبة الاردنية ميرنا عصفور

عبرت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية حول خبر صادم وهو بنقل جثة الطبيبة من الجامعة الأردنية صباح اليوم حيث باشرت الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية بنقل جثة الطبيبة في الجامعة الأردنية وهي طبيبة التخدير ميرنا عصفور وتم العثور عليها بجانب الجامعة جثة هامدة وتم نقلها إلى الطب الشرعي يتم فحصها ومعرفة سبب القتل.

من هي الطبيبة المنتحرة في الجامعة الأردنية

بعد معرفة الطبيبة المنتحرة في الجامعة الأردنية وهي ميرنا عصفور مباشرة الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية لمعرفة سبب الانتحار حيث هي طبيبة التخدير في الجامعة الأردنية وتعمل في مستشفى الجامعة، وتبلغ من العمر 37 عاما، وهي من مواليد مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية و ميرنا عصفور هي ابنة لأم وأب أردنيين وانتشر خبر انتحارها بعد أن نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلان انتحارها.

مارينا منصور السيرة الذاتية

يبحث الكثير من المواطنين في الأردن وكذلك متابعو منصة التواصل الاجتماعي حول معلومات عن الطبيب المنتحرة ميرنا عصفور في الجامعة الأردنية مارينا منصور وهي على النحو التالي:

اسم : ميرنا عصفور

المواليد: ولدت في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

ولدت في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. العمر : تبلغ من العمر 37 عاما.

تبلغ من العمر 37 عاما. الوفاة: توفيت في الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022.

توفيت في الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022. سبب الوفاة: الانتحار من الطابق التاسع في جامعه الأردن.

الانتحار من الطابق التاسع في جامعه الأردن. المهنة :تعمل طبيبا كطبية تخدير في الجامعة الأردنية.

تفاصيل من وراء انتحار طبيبه جامعه الأردن

سرعان ما تم انتشار الخبر عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وتم اكتشاف جثمان الطبيبة في جانب الجامعة الأردنية مباشر ة وسرعان مت باشرت الجهات الأمنية بمعرفة تفاصيل ومن وراء انتحار الطبيبة الاردنية ميرنا عصفور حيث تم انتشار الخبر عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة غردت ميرنا عصفور عبر حسابها قبل انتحارها و وبعدها قامت بإلقاء نفسها من الطابق التاسع على الأرض، نتج عن سقوطها عدد من الكسور في جسمها ونزيف داخلي ادى إلى وفاتها على الفور.

سارعت الجهات الأمنية في معرفة من وراء انتحار الطبيبة الاردنية ميرنا عصفور ولم تتم معرفة سبب الانتحار ومن وراء الفعل وعلى ما يبدو أن السبب جاء وفق ضغوطات داخلية تعرضت لها الطبيبة الأردنية ميرنا عصفور ولم يكن هناك اي سبب خاجي .